Вячеслав Кравцов устроил романтический сюрприз одной из участниц, откровенно поговорил с другой о семейных ценностях, а в конце недели расстался сразу с двумя девушками.

В седьмом выпуске "Холостяка-15" Вячеслав Кравцов продолжил сближаться с участницами. Не обошлось и без романтических моментов: баскетболист поцеловал одну из участниц и даже отвез ее в отель. 24 Канал рассказывает, чем запомнился новый эпизод.

Особый сюрприз и первый поцелуй с Любовью Конате

В начале выпуска Вячеслав Кравцов продолжил общение с Любовью Конате после предыдущей церемонии роз. Участница призналась, что ей не хватает внимания со стороны мужчины, комплиментов и уверенности в его чувствах. Также она не скрывала ревности к другим девушкам.

После разговора девушку ждал сюрприз. На большом экране появилась надпись с вопросом, примет ли она розу от Вячеслава. Конате согласилась, а впоследствии между ними произошел поцелуй.

Для Кравцова это был уже второй поцелуй в рамках проекта. Баскетболист отвез Любовь в отель, где заранее произвел бронирование для нее отдельного номера. Он хотел, чтобы участница смогла отдохнуть от постоянного пребывания в компании других девушек и немного перезагрузиться.

Свидание с Лией Янголенко: кулон вместо розы

После романтического вечера с Конате Вячеслав пригласил на индивидуальное свидание модель Лию Янголенко. Встреча состоялась в лесу и была посвящена атмосфере "Лесной песни".

Несмотря на красивую локацию, Кравцову не удалось полностью раскрыть участницу. Он заметил, что Лия неохотно говорит о личных переживаниях и держит определенную дистанцию.

В конце свидания Холостяк подарил девушке кулон, однако роз она не получила. Сам Вячеслав признался, что ему сложно понять Лию, ведь для этого нужно гораздо больше времени, чем есть в рамках проекта.

Откровенный разговор о болезни мамы на свидании с Татьяной Бевз

На первое индивидуальное свидание отправилась Татьяна Бевз. Во время встречи Вячеслав впервые в рамках проекта рассказал о тяжелом периоде в жизни своей семьи.

Баскетболист признался, что у его мамы онкологическое заболевание, а врачи диагностировали почти четвертую стадию рака. По словам мужчины, никто не знает, сколько времени ей осталось.

Этот разговор тронул Татьяну. Участница также поделилась собственным болезненным опытом – потерей сестры. Несмотря на сложные темы, им удалось найти общий язык и поговорить о семье и будущем. В конце свидания Кравцов подарил Бевз розу.

Сказочное свидание с Валерией Полянской

Для Валерии Полянской "Холостяк" подготовил встречу по мотивам сказки "Алиса в Стране чудес". Сначала участники выполняли различные задания, а затем продолжили общение за тематическим чаепитием.

Во время свидания они говорили о жизненных ценностях, прошлом и мечтах. Вячеслав признался, что ему было легко общаться с Валерией и между ними возникла сильная симпатия.

В завершение встречи для девушки подготовили еще один сюрприз – выступление фокусника, который подарил ей розу.

Тематический бал и беседа с Дианой Зотовой

Еще одним событием выпуска стал бал, во время которого участницы окунулись в атмосферу светского вечера. Девушки посетили мастер-класс по бальным танцам и подготовили для Вячеслава маски, каждая из которых имела символическое значение.

Впрочем, не обошлось и без напряжения. Любовь Конате рассказала другим участницам о своем поцелуе с Холостяком, что вызвало неоднозначную реакцию.

Отдельно Кравцов поговорил с Дианой Зотовой. Девушка поделилась переживаниями из-за сближения мужчины с другими участницами и объяснила, почему пока не готова к поцелуям. Также они обсудили семейные ценности и возможность совмещать модельную карьеру за рубежом с личной жизнью.

Кто покинул "Холостяк-15" в седьмом выпуске

Седьмой выпуск не обошелся без прощаний: Вячеслав Кравцов расстался сразу с двумя участницами. Кто покинул шоу и как сложилась судьба девушек – читайте об этом в отдельном материале.