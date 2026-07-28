Амбассадоры украинской культуры ДахаБраха выступят в 8 городах Украины с новым альбомом "Птах"

Этой осенью ДахаБраха отправляется в тур по городам Украины с первой за 5 лет новой пластинкой. Рядом со свежими песнями на концертах будут звучать известные композиции, уже получившие поклонников от Гластонбери до Нью-Йорка.

Пластинка "Птах" стала первым релизом группы за последние 5 лет. В альбом вошли 14 композиций, записанных в Киеве на студии Kaska под руководством Лесыка Омодады.

Сборник стал эмоциональной хроникой трансформаций украинской жизни – от обрядовых песен до ритмического фокус-трека "Трипільське техно" и совместной работы с писателем Сергеем Жаданом. Визуальным символом релиза стала обложка авторства участника группы Марка Галаневича, где Птах олицетворяет свободу и неизбежное возвращение домой.

В этот сборник вошли композиции, созданные в разное время и при разных обстоятельствах. Альбом пестрый стилистически и жанрово, возможно даже немного хаотичный. Но хаос как первоначало рождения чего-то нового никогда нас не пугал. Верим, что эта музыка для кого-то станет воодушевлением, для кого-то – надеждой или пространством для размышлений,

– отмечают участники ДахаБраха.

Турне мировых амбассадоров украинской культуры охватит восемь городов страны, а завершится двумя выступлениями в столице - 17 и 18 октября в 18:00 на сцене МЦКМ (Октябрьский дворец). Билеты: на Numotamo.com.

Города тура:

30.09 – Белая Церковь

4.10 – Житомир

5.10 – Львов

8.10 – Ивано-Франковск

10.10 – Ровно

11.10 – Винница

13.10 – Одесса

17 и 18.10 – Киев

Группа последовательно поддерживает Силы обороны Украины: с 2022 года 100% прибыли всех украинских туров ДахаБраха традиционно передает на нужды войска.

Наша редакция собрала самые свежие премьеры лета, чтобы вы смогли послушать еще больше качественной украинской музыки.