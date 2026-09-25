Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид женился на Дэв Камерон в Италии

Фронтмен известной итальянской группы Måneskin Дамиано Давид и его возлюбленная, актриса и певица Дэв Камерон, поженились.

Пара сказала друг другу "да" 24 сентября в исторической ратуше города Монтальчино в Тоскане, Италия. Об этом сообщило издание PEOPLE.

Для свадьбы влюбленные выбрали похожие светлые наряды. Дав Камерон надела приталенный костюм с белым галстуком и легкой накидкой на плечах. Тем временем Дамиано Давид выбрал костюм цвета слоновой кости, дополнив его шелковым шарфом.

Дамиано Давид женился на Дав Кэмерон в Италии / Фото Getty Images

Что известно об отношениях пары?

Слухи о романе Дэв Камерон и Дамиано Давида начали появляться в сентябре 2023 года. Тогда актриса и певица посетила один из концертов группы Måneskin, фронтменом которой является музыкант.

В январе 2024 года их впервые заметили вместе за пределами сцены – пара пошла на ужин в Лос-Анджелесе. А уже в следующем месяце Дэв Камерон и Дамиано Давид вместе появились на красной дорожке ежегодного гала-вечера Клайва Дэвиса накануне церемонии "Грэмми".

В январе 2026 года стало известно о помолвке пары. Дамиано сделал любимой предложение дома, когда она собиралась отправиться в поездку. А теперь влюбленные официально стали мужем и женой.

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