За кулисами съемок развлекательного проекта "Хто зверху?" на Новом канале телеведущий и военный Даниэль Салем рассказал о своей 10-летней Луне.

Звездный папа Даниэль Салем, несмотря на то, что из-за службы редко видится с 10-летней дочкой Луной, замечает в ней трансформации, признался в эксклюзивном комментарии для Show 24.

Психологи говорят, что нет определенного времени, когда у подростков начинается переходный возраст. У кого-то это может произойти в 8 лет, у кого-то в 13. Также у каждого этот период проходит по-особенному. Изменения в поведении и характере некоторых детей ярко заметны, а у кого-то все проходит спокойно и постепенно.

У меня к дочери целый спектр эмоций! Ты смотришь на нее, помнишь, как она помещалась у тебя в ладони, как ты помогал ей на каждом шагу, а сейчас она сама все решает: как одеваться, что делать, что нравится, а что нет. Она не "пьет кровь" у нас с ее мамой, но может показать себя и сделать твой день немного тяжелее,

– говорит звездный папаша.

Даниэль Салем рассказывает, что уже касается с дочкой более взрослых тем: "Мы обо всем говорим. Она, конечно, немного стесняется меня, потому что раньше мы были каждый день вместе, а сейчас видимся реже. Но ей, несмотря на все, очень интересно мое мнение, поэтому она всегда сначала колеблется, а потом все равно спрашивает".

Моя задача – спокойно отреагировать на что угодно, хоть что бы она сказала. Важно не сделать или сказать что-то эмоционально, чтобы у нее это не отложилось в памяти. Поэтому я стараюсь быть нейтральным. А еще всегда говорить честно, как есть. На самом деле все "взрослые" вопросы – более неудобные для нас, чем для малых. Потому что у нас с возрастом появляются какие-то комплексы. В отличие от непосредственных детей,

– говорит Салем.

Что известно о личной жизни Даниэля Салема?