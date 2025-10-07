За лаштунками зйомок розважального проєкту "Хто зверху?" на Новому каналі телеведучий та військовий Даніель Салем розповів про свою 10-річну Луну.

Зірковий татусь Даніель Салем, попри те, що через службу рідко бачиться з 10-річною донечкою Луною, помічає в ній трансформації, зізнався в ексклюзивному коментарі для Show 24.

Психологи кажуть, що немає певного часу, коли в підлітків починається перехідний вік. У когось це може статися у 8 років, у когось у 13. Також у кожного цей період проходить по-особливому. Зміни в поведінці та характері деяких дітей яскраво помітні, а в когось все проходить спокійно та поступово.

У мене до доньки цілий спектр емоцій! Ти дивишся на неї, пам'ятаєш, як вона поміщалася у тебе в долоні, як ти допомагав їй на кожному кроці, а зараз вона сама все вирішує: як одягатися, що робити, що подобається, а що ні. Вона не "п'є кров" у нас з її мамою, але може показати себе та зробити твій день трішки важчим,

– каже зірковий татусь.

Даніель Салем розповідає, що вже торкається з донькою більш дорослих тем: "Ми про все говоримо. Вона, звісно, трішки соромиться мене, бо раніше ми були щодня разом, а зараз бачимося рідше. Але їй, попри все, дуже цікава моя думка, тож вона завжди спочатку вагається, а потім все одно питає".

Моє завдання – спокійно відреагувати на будь-що, хоч що б вона сказала. Важливо не зробити чи промовити щось емоційно, аби в неї це не відклалося в пам'яті. Тож я намагаюсь бути нейтральним. А ще завжди говорити чесно, як є. Насправді всі "дорослі" питання – більш незручні для нас, аніж для малих. Бо в нас з віком з'являються якісь комплекси. На відміну від безпосередніх дітей,

– каже Салем.

Що відомо про особисте життя Даніеля Салема?