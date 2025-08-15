Актриса Дарья Легейда рассказала, как узнала о гибели своего коллеги и военнослужащего Юрия Фелипенко. Ей сообщили печальную весть за 10 минут до выхода на сцену.

В тот день Легейда играла в спектакле "Пой, Лоло, пой!", где у нее главная роль. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Дарья Легенда узнала, что Юрий Фелипенко погиб на фронте от своего коллеги Валерия Величко.

Это такие потери, которые невозможно проработать, время не меняет ничего. Это непомерная потеря, к которой ты не можешь привыкнуть,

– сказала она.

Дарья сразу позвонила своему мужу Дмитрию, а потом начала писать собратьям Юрия и спрашивать, правдива ли новость о гибели Фелипенко. Ведь, как призналась актриса, она сначала не приняла ситуацию.

Через 10 минут мне уже надо было выходить на сцену. Я вышла на сцену. Я не помню этого спектакля вообще. Я не помню его абсолютно, потому что весь мой ресурс и вся моя энергия уходили на то, чтобы просто не рассыпаться на сцене. Каждой мыслью, каждой секундой, я постоянно была с ним,

– вспомнила Легейда.

Многие актеры, которые участвовали в спектакле "Пой, Лоло, пой!", тогда также впервые услышали о гибели Фелипенко. Вечером Дарье написал собратьям Юрия, а потом она увидела сообщение его жены Екатерины Мотрич.

