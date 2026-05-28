Я экономно живу, – Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о своих расходах

Актриса Дарья Петрожицкая призналась, что довольно экономно живет. Она не понимает людей, которые говорят, что им нужны десятки тысяч долларов для комфортной жизни.

Об этом Петрожицкая рассказала в интервью, вышедшем на ютуб-канале "Разговор".

Я экономно живу. Когда я еду на гастроли, нас там кормят, и мы где-то живем. Месяц от месяца не похож. Я действительно достаточно экономно живу,

– поделилась актриса.

Дарья Петрожицкая рассказала, что на продукты, которых хватает на несколько дней, тратит примерно 3 тысяч гривен. Однако иногда ест кулинарию из супермакета, которая обходится где-то в 500 гривен.

По словам актрисы, украинские бренды могут подарить ей одежду за отметку в инстаграме. Телефон у Петрожицкой не новый, но женщина призналась, что "жаба давит" покупать новый.

Я очень экономная. Это меня папа научил. У нас в семье всегда было что-то сладенькое, но это было галетное или овсяное печенье,

– рассказала она.

Дарья отметила, что откладывает средства на "черный день".

Если у меня вдруг не будет никакой работы, я должна знать, что у меня есть хоть какая-то подушка на меня, на мою сестру. И большой плюс в том, что у меня своя квартира. Я смотрю, люди говорят: "Надо тысяч 10 долларов", а я думаю: "Сколько это в гривнах? А что вы на это покупаете?",

– добавила Петрожицкая.

В то же время актриса понимает, что много расходов может быть у семей, где есть дети.

