Я экономно живу, – Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о своих расходах

Show24 Украинские звезды
28 мая, 14:05
2

Мария Примыч

Актриса Дарья Петрожицкая призналась, что довольно экономно живет. Она не понимает людей, которые говорят, что им нужны десятки тысяч долларов для комфортной жизни.

Об этом Петрожицкая рассказала в интервью, вышедшем на ютуб-канале "Разговор".

Я экономно живу. Когда я еду на гастроли, нас там кормят, и мы где-то живем. Месяц от месяца не похож. Я действительно достаточно экономно живу, 
– поделилась актриса.

Дарья Петрожицкая рассказала, что на продукты, которых хватает на несколько дней, тратит примерно 3 тысяч гривен. Однако иногда ест кулинарию из супермакета, которая обходится где-то в 500 гривен.

По словам актрисы, украинские бренды могут подарить ей одежду за отметку в инстаграме. Телефон у Петрожицкой не новый, но женщина призналась, что "жаба давит" покупать новый.

Я очень экономная. Это меня папа научил. У нас в семье всегда было что-то сладенькое, но это было галетное или овсяное печенье, 
– рассказала она.

Дарья отметила, что откладывает средства на "черный день".

Если у меня вдруг не будет никакой работы, я должна знать, что у меня есть хоть какая-то подушка на меня, на мою сестру. И большой плюс в том, что у меня своя квартира. Я смотрю, люди говорят: "Надо тысяч 10 долларов", а я думаю: "Сколько это в гривнах? А что вы на это покупаете?", 
– добавила Петрожицкая.

В то же время актриса понимает, что много расходов может быть у семей, где есть дети.

Интервью с Дарьей Петрожицкой: смотрите видео онлайн

Кто такая Дарья Петрожицкая?

  • Дарья Петрожицкая родилась в Чернигове. После школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
  • Она училась по специальности "Актер театра и кино" в творческой мастерской народного артиста Украины Олега Шаварского. Петрожицкая закончила вуз в 2012 году.
  • Наибольшую популярность Дарье принесла роль в сериале "Папик". Также она известна по сериалам "Две сестры" и "Успеть до 30". К тому же является ведущей шоу "Я люблю Украину".

