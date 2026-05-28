Про це Петрожицька розповіла в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "Розмова".

Я економно живу. Коли я їду на гастролі, нас там годують, і ми десь живемо. Місяць від місяця не схожий. Я дійсно достатньо економно живу,

– поділилась акторка.

Дар'я Петрожицька розповіла, що на продукти, яких вистачає на кілька днів, витрачає приблизно 3 тисяч гривень. Проте інколи їсть кулінарію з супермакета, яка обходиться десь у 500 гривень.

За словами акторки, українські бренди можуть подарувати їй одяг за відмітку в інстаграмі. Телефон у Петрожицької не новий, але жінка зізналась, що "жаба давить" купувати новий.

Я дуже економна. Це мене тато навчив. У нас у сім'ї завжди було щось солоденьке, але це було галетне або вівсяне печиво,

– розповіла вона.

Дар'я зазначила, що відкладає кошти на "чорний день".

Якщо у мене раптом не буде ніякої роботи, я маю знати, що у мене є хоч якась подушка на мене, на мою сестру. І великий плюс у тому, що у мене своя квартира. Я дивлюсь, люди кажуть: "Треба тисяч 10 доларів", а я думаю: "Скільки це в гривнях? А що ви на це купляєте?",

– додала Петрожицька.

Водночас акторка розуміє, що багато витрат може бути у сімей, де є діти.

Хто така Дар'я Петрожицька?