Про це Петрожицька розповіла в інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "Розмова".
Я економно живу. Коли я їду на гастролі, нас там годують, і ми десь живемо. Місяць від місяця не схожий. Я дійсно достатньо економно живу,
– поділилась акторка.
Дар'я Петрожицька розповіла, що на продукти, яких вистачає на кілька днів, витрачає приблизно 3 тисяч гривень. Проте інколи їсть кулінарію з супермакета, яка обходиться десь у 500 гривень.
За словами акторки, українські бренди можуть подарувати їй одяг за відмітку в інстаграмі. Телефон у Петрожицької не новий, але жінка зізналась, що "жаба давить" купувати новий.
Я дуже економна. Це мене тато навчив. У нас у сім'ї завжди було щось солоденьке, але це було галетне або вівсяне печиво,
– розповіла вона.
Дар'я зазначила, що відкладає кошти на "чорний день".
Якщо у мене раптом не буде ніякої роботи, я маю знати, що у мене є хоч якась подушка на мене, на мою сестру. І великий плюс у тому, що у мене своя квартира. Я дивлюсь, люди кажуть: "Треба тисяч 10 доларів", а я думаю: "Скільки це в гривнях? А що ви на це купляєте?",
– додала Петрожицька.
Водночас акторка розуміє, що багато витрат може бути у сімей, де є діти.
Хто така Дар'я Петрожицька?
- Дар'я Петрожицька народилася у Чернігові. Після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
- Вона навчалась за спеціальністю "Актор театру та кіно" у творчій майстерні народного артиста України Олега Шаварського. Петрожицька закінчила виш у 2012 році.
- Найбільшу популярність Дар'ї принесла роль у серіалі "Папік". Також вона відома за серіалами "Дві сестри" і "Встигнути до 30". До того ж є ведучою шоу "Я люблю Україну".