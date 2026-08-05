Даша Астафьева отписалась от некоторых коллег в инстаграме и назвала причину: Были деганами

Украинская певица и общественная активистка Даша Астафьева откровенно рассказала о своем отношении к коллегам по сцене, которые игнорируют полномасштабную войну. Артистка призналась, почему сознательно прекращает общение с такими людьми и удаляет их из социальных сетей.

В интервью для проекта "Гончарова podcast" певица подчеркнула, что ее возмущают знаменитости, которые продолжают вести роскошную светскую жизнь, посещают вечеринки и публикуют премьеры вместо того, чтобы помогать армии.

Сама она ежедневно жертвует не менее 1000 гривен и считает такую поддержку своим долгом. Из-за отсутствия сборов в соцсетях певица начала массово отписываться от знакомых артистов:

Иногда людям нужно показать пример. То же самое с пожертвованиями. Когда я публикую пост, я говорю, что пожертвования делаю каждый день. У меня есть определенная сумма, минимум 1000 грн. В моей ленте есть люди, у которых я ни разу не видела сборов. Я отписываюсь от них. Вот есть люди, которые довольно удивляются, что я от них отписалась. Знайте, это потому, что я не вижу, как вы проводите сборы,

– пояснила Астафьева.

Даша Астафьева / фото из инстаграма

Звезда добавила, что из-за кардинально разных взглядов и позиции во время войны полностью очистила свой круг общения, не сдерживая эмоций по поводу бывших коллег:

Пять лет я не могу понять, как люди до сих пор не осознали это. Мы должны делать свою работу. Нормальные люди подтянутся. А эти люди, как были деганами, так и остались!

– заявила артистка.

Даша Астафьева проводит собрание / фото из инстаграма

Даже хит "Веревки" Даша Астафьева перепела для благотворительного мероприятия, чтобы собрать средства на нужды ВСУ.