"Между нами целая пропасть": Даша Астафьева рассказала о разнице с возлюбленным, который младше ее на 13 лет

Даша Астафьева рассказала о своем возлюбленном, который на 13 лет моложе ее. В повседневной жизни певица почти не замечает разницы в возрасте, пока в разговоре не прозвучит какой-нибудь неожиданный вопрос. А вот ее друзьям эта разница дала повод для шуток.

В программе "Порадница" бывшая солистка группы NikitA вспомнила, как ее возлюбленный спросил ее, что значит "прокомпостировать билеты". Для Даши это привычная фраза, а ему потребовалось объяснение.

Это целая пропасть между нами. И здесь, конечно, можно долго рассказывать,

– поделилась Астафьева.

В такие моменты певица старается не поучать возлюбленного. По ее словам, ему было бы неприятно, если бы она каждый раз подчеркивала, что знает больше. Тем более есть вещи, в которых ее избранник хорошо разбирается, а вот она сама в них совсем не ориентируется.

Даша Астафьева / фото da_astafieva

К теме возраста время от времени возвращаются и друзья Даши, среди которых есть люди на 10–12 лет старше ее.

У моих друзей родился совсем другой пласт юмора из-за этого,

– рассказала артистка.

Для одной из таких шуток друзья взяли кадры из клипа "Солдат". Они делают из них коллажи с намеком на то, что Даша в образе из своего клипа могла бы забрать будущего возлюбленного из роддома.

На самом деле пара познакомилась в спортзале около пяти лет назад. Избранник Астафьевой работает в сфере ИТ, а его имя певица предпочитает держать в секрете.

Даша Астафьева в спортзале / da_astafieva

Кстати, Астафьева ответила на критику Сумской после "Радиодиктанта", из-за чего оказалась в центре громкой дискуссии в сети.