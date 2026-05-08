Я крепкими веревками привяжу твое тело, – Астафьева перепела хит NikitA на украинском

Украинская певица Даша Астафьева неожиданно вернулась к исполнению одного из своих самых известных хитов. Артистка представила украиноязычную версию песни "Верёвки" группы NikitA.

Произошло это во время музыкально-юмористического шоу "Нашебачення-6", которое прошло в Киеве 7 мая. Видео выступления Астафьевой уже опубликовали на ютуб-канале BADstreet Boys.

Поддержали Астафьеву на сцене "Нашебачення-6" участники группы Курган & Agregat – братья Насировы и Евгений Володченко подпевали певице и участвовали в постановке номера.

Я міцними мотузками прив'яжу твоє тіло. На цупкі канати я немов з котушок злетіла. Дуже довго я чекала, але перехворіла тобою. Я міцними мотузками прив'яжу і закрию. Я залишуся для тебе нездійсненною мрією,

– прозвучали строки.

Астафьева ранее не планировала снова исполнять свои старые песни. Об этом она говорила в интервью на ютуб-канале Марички Падалко. Но ради выступления на "Нашембаченні" певица изменила свое решение. Тем более мероприятие является благотворительным – организаторы собирают средства на нужды ВСУ.

Что известно о Даше Астафьевой и группе NikitA?

Коллектив создал в 2008 году продюсер Юрий Никитин, который был генеральным продюсером музыкальной компании Mamamusic. Наибольшую популярность группе принес провокационный клип на песню "Верёвки", который вышел в 2009 году. Именно он стал "визитной карточкой" NikitA и сделал Дашу Астафьеву одной из самых обсуждаемых артисток того времени.

Кстати, после этого в 2010 году участницы группы выступили на закрытой вечеринке Playboy в Лас-Вегасе, которую организовал основатель журнала Хью Хефнер

В 2017 году Даша Астафьева объявила о начале сольной карьеры и оставила группу NikitA.