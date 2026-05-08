Блогер Даша Евтух после выезда из Украины назвала страну, где будет жить с дочкой

6 мая украинский блогер и бывшая участница шоу "МастерШеф" Даша Евтух сообщила, что выехала из Украины вместе с маленькой дочкой.

Теперь она раскрыла, где планирует жить дальше и почему выбрала именно эту страну. Об этом Даша рассказала в новом видео, которое опубликовала на своей странице в инстаграме.

Интересно 54-летний Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию на лице и впервые показал результат

Блогер призналась, что в последнее время ей стало трудно морально оставаться в Украине из-за постоянного стресса, тревоги и эмоционального истощения. Новым местом жительства семьи стала Греция. Евтух объяснила, что выбрала именно эту страну не случайно – там живут родственники ее дочери.

У Фемиды здесь живет не меньше родственников, чем в Украине. Раньше друг друга мы видели только через телефон и на фото, поэтому мы решили приехать. Встречают здесь очень тепло, вкусной едой, искренностью и любовью. Доченьке здесь очень нравится,

– отметила блогерша.

Также Даша поделилась, что уже начала изучать греческий язык и планирует больше рассказывать о новой жизни за рубежом в соцсетях.

Напомним, дочь Фемиду блогерша родила в браке с бывшим депутатом Полтавского городского совета Александром Глазовым. Пара поженилась в 2023 году, а уже в мае 2024-го впервые стала родителями. Имя их дочери, Фемида, происходит от имени древнегреческой богини правосудия.

После новости о выезде семьи за границу в сети начали появляться различные предположения относительно местонахождения мужа блогера. Впоследствии Александр Глазов решил лично отреагировать на слухи. На своей странице в инстаграме он сообщил, что сейчас находится в Киеве.

Что известно о Даше Евтух?

Блогерша родом из села Богодаровка на Полтавщине. До популярности в соцсетях девушка мечтала стать актрисой, однако училась она в аграрной академии по специальности технолога. Впоследствии Даша работала официанткой в различных заведениях питания.

Настоящая узнаваемость пришла к ней уже после старта блога. Во время карантина, когда она училась на последнем курсе, Даша начала снимать короткие видео для соцсетей. Со временем ее простые жизненные ролики начали набирать популярность и становиться вирусными. В частности, зрители запомнили ее распаковки товаров из сельских магазинов и рецепты.

В 2021 году блогер получила еще большую узнаваемость после участия в кулинарном шоу "МастерШеф". Сейчас за страницей Даша Евтух в тиктоке следят более 460 тысяч подписчиков, а в инстаграме – около 420 тысяч.

Кстати, Даша также пробовала себя в музыке. В декабре 2025 года она выпустила песню "Чувствуй".