Даша Кацурина откровенно рассказала о личной жизни после разрыва с Дантесом

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина впервые открыто рассказала о своей личной жизни после разрыва с певцом Владимиром Дантесом.

Пока артист открыто демонстрирует новые отношения, предпринимательница до сих пор не спешила раскрывать подробности своей жизни. Она лишь время от времени оставляла загадочные намеки, а теперь решила немного подробнее рассказать о том, что происходит. Об этом Даша сказала в своем телеграм-канале.

Кацурина призналась, что за последний год многое переосмыслила – от работы до личной жизни.

Чувствую, что за это время у меня накопилось много размышлений о работе и о том, чем я занималась последние 10 лет. У меня была такая большая внутренняя работа, но чувствую, что мне есть, что рассказать. К тому же, я не до конца была откровенна в отношении личной жизни, но теперь могу быть откровенной – ее нет. Очень интересный год,

– сказала она, улыбнувшись.

Впоследствии Даша также опубликовала пост в инстаграме, в котором рассказала о своих переживаниях за последний год. Она призналась, что этот период оказался для нее непростым и принес немало слез, разочарований и отказов. А сейчас Даша одновременно испытывает и страх, и некую внутреннюю уверенность.

Мне страшно и нестрашно одновременно. Страшно физически, страшно за детей, страшно не успеть, не построить то, что уже так четко вижу в голове, не использовать свое время,

– написала бизнес-леди.

В то же время Кацурина отметила, что некоторые вещи больше не вызывают у нее такого страха, как раньше. В частности, она научилась спокойнее воспринимать отказ и ситуации, когда ее не выбирают.

Мне уже не страшно, что меня не выбирают, не страшно услышать "нет" (просто очень неприятно),

– отметила инфлюенсерша.

В конце Даша с юмором предположила, что такие изменения могут свидетельствовать о том, что она становится взрослее.

К этой публикации Кацурина добавила серию разнообразных фото из своей жизни.

В то же время изменения последнего года коснулись не только личной жизни Кацуриной. Недавно бизнес-леди также переехала в новую квартиру.