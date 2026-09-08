Поки артист відкрито демонструє нові стосунки, підприємиця досі не поспішала розкривати подробиці свого життя. Вона лише час від часу залишала загадкові натяки, а тепер вирішила трохи більше розповісти про те, що відбувається. Цим Даша поділилася у своєму телеграм-каналі.

Кацуріна зізналася, що за останній рік багато чого переосмислила – від роботи до особистого життя.

Відчуваю, що в мені за цей час багато дуже рефлексії з приводу роботи й того, що я робила останні 10 років. У мене була така велика робота зсередини, але відчуваю, що мені є, що розповісти. Плюс, я не до кінця була відверта по особистому життю, але тепер можу бути відверта – його немає. Дуже цікавий рік,

– сказала вона, усміхнувшись.

Згодом Даша також опублікувала допис в інстаграмі, у якому розповіла про свої переживання за останній рік. Вона зізналася, що цей період виявився для неї непростим і приніс чимало сліз, розчарувань та відмов. А зараз Даша одночасно відчуває і страх, і певну внутрішню впевненість.

Мені страшно і нестрашно одночасно. Страшно фізично, страшно за дітей, страшно не встигнути, не побудувати те, що вже так чітко бачу в голові, не використати свій час,

– написала бізнесвумен.

Водночас Кацуріна зазначила, що деякі речі більше не викликають у неї такого страху, як раніше. Зокрема, вона навчилася спокійніше сприймати відмову та ситуації, коли її не обирають.

Мені вже не страшно, що мене не обирають, не страшно почути ні (просто дуже неприємно),

– зазначила інфлюенсерка.

Наприкінці Даша з гумором припустила, що такі зміни можуть свідчити про її дорослішання.

До своєї публікації вона додала серію різноманітних фото з життя.

Водночас зміни останнього року торкнулися не лише особистого життя Кацуріної. Нещодавно бізнесвумен також переїхала в нове житло.