Где сейчас и как живет Даша Квиткова, которая развелась с Никитой Добрыниным
- Даша Квиткова, известная украинская блогерша и участница шоу "Холостяк", развелась с Никитой Добрыниным в июне 2023 года, но оба остаются активными в воспитании сына Льва.
- Квиткова активно занимается благотворительностью, в частности помогая военным и больным детям, а также рассматривает возможность создания собственного бренда.
- В мае 2025 года появились слухи об отношениях Квитковой с футболистом Владимиром Бражко, он подтвердил их в июле, поздравив Дашу с днем рождения.
Даша Квиткова – инфлюенсерка и участница шоу "Холостяк", которая завоевала сердце главного героя. Несмотря на то, что через некоторое время союз распался, об их паре продолжают говорить до сих пор.
Даша Квиткова – украинский блогер, которая в детстве мечтала стать актрисой. В студенческие годы начала вести соцсети, популяризируя свою личность и блог. Она стала лицом многих брендов, а в 2019 году пришла на шоу "Холостяк". Как сложилась личная жизнь Квитковой, чем она занимается сегодня и где сейчас, читайте на Show 24.
Также читайте Не только Розовый: 5 самых скандальных разводов среди украинских звезд
Даша Квиткова на шоу "Холостяк" и свадьба с Добрыниным
Девушка стала участницей 9 сезона самого романтического шоу страны. Сначала Никита и Даша присматривались друг к другу, однако в финале проекта холостяк признался, что девушка покорила его сердце. Ведущий говорил, что Даша – именно та девушка, которую он так долго искал. Интересный факт, что мужчина признался избраннице в любви на День влюбленных, а Даша – во время романтического путешествия в Копенгаген на день рождения Никиты. Предложение руки и сердца Квиткова получила на Бали.
Никита и Даша поженились в мае 2020 года на скромной церемонии, которую неоднократно переносили из-за пандемии COVID-19. Пара отпраздновала свой союз за кофе на летней террасе, а потом вернулась домой, чтобы насладиться традиционным киевским тортом.
В августе супруги собрали родственников и друзей, чтобы отпраздновать свадьбу. После захода солнца пара устроила романтическую церемонию, которая проходила в роскошной зоне на берегу Днепра, где они обменялись обетами.
Квиткова рассказывала, что общая стоимость их свадьбы составила примерно 80-85 тысяч долларов. Эта сумма не включает расходы на костюмы, обручальные кольца и свадебное платье.
В 2021 году пара узнала, что ждет первенца. Их сын Лев появился на свет 13 июля 2021 года, через несколько дней после того, как Даша отпраздновала свой день рождения.
После рождения малыша супруги переживали кризис. Даша признавалась, что им с Никитой не хватает времени друг на друга. Когда началась большая российско-украинская война, на семейство ожидали новые вызовы. Телеведущий записался в ТрО, а блогерша с малышом прятались в укрытии.
Впоследствии Никита и Даша заявили, что работают над вторым ребенком, однако уже в 2023 году стало известно о том, что любимая пара миллионов больше не живет вместе. Официально они развелись в июне того же года. Имущество делили через суд. Дом под Киевом, который приобрели вместе, решили продать.
Сегодня оба родителя стараются максимально времени уделять воспитанию сына, чтобы мальчик чувствовал одинаковую любовь и поддержку что от мамы, что от папы.
Благотворительность
В интервью 24 Канала блогер рассказала, что помощь военным вошла в привычку, а мотивировать других людей можно лишь собственным примером.
Относительно того как мотивировать – есть разные механики и пути. Недавно мы выпустили колабу с Klavdia Petrivna. Это был совместный трек и видео в поддержку сбора на зимнюю форму для женщин-защитниц. Я впервые в своей жизни зачитала рэп. Этот ролик имеет развлекательный характер, и главная его цель – привлечь людей к сбору. И нам это удалось, много медиа написала об инициативе, поделились ссылкой на сбор, много людей задонатило,
– рассказала инфлюенсерка.
Кроме того, она помогает больным детям, которые борются с раком. Даша считает, что таким образом стремится достичь того, чтобы все дети были здоровыми и имели счастливую жизнь.
Где сейчас и чем занимается Даша Квиткова?
Блогерша с сыном живет в Украине. Продолжает заниматься благотворительностью, ведет блог. Квиткова даже думала над тем, чтобы создать собственный бренд одежды.
Я уже думала о создании собственного бренда, и есть определенные идеи, но они не связаны с одеждой. В этом плане я не спешу, потому что понимаю, что собственному делу надо отдаваться полностью, надо знать его досконально, поэтому пока обдумываю,
– призналась блогерша.
В прошлом году инфлюенсерка снялась в музыкальном фильме "Рождество. Ты не один". Она исполняла роль волшебной Ночницы. Премьера ленты на телевидении состоялась 24 декабря.
В мае 2025 года появились слухи, что Даша Квиткова встречается с игроком киевского Динамо Владимиром Бражко. Их неоднократно видели вместе, однако долгое время знаменитости не давали комментариев.
В июле Бражко подтвердил роман с Квитковой. Футболист выложил совместное фото с возлюбленной и поздравил ее с днем рождения. Даше исполнилось 27 лет, Владимиру же – 23 года.