Даша Квіткова – інфлюєнсерка та учасниця шоу "Холостяк", яка завоювала серце головного героя. Попри те, що через деякий час союз розпався, про їхню пару продовжують говорити до сьогодні.

Даша Квіткова – українська блогерка, яка в дитинстві мріяла стати акторкою. У студентські роки почала вести соцмережі, популяризуючи свою особу та блог. Вона стала обличчям багатьох брендів, а у 2019 році прийшла на шоу "Холостяк". Як склалось особисте життя Квіткової, чим вона займається сьогодні та де зараз, читайте на Show 24.

Даша Квіткова на шоу "Холостяк" і одруження з Добриніним

Дівчина стала учасницею 9 сезону найромантичнішого шоу країни. Спершу Нікіта та Даша придивлялись одне до одного, однак у фіналі проєкту холостяк зізнався, що дівчина підкорила його серце. Ведучий казав, що Даша – саме та дівчина, яку він так довго шукав. Цікавий факт, що чоловік зізнався обраниці у коханні на День закоханих, а Даша – під час романтичної подорожі до Копенгагена на день народження Нікіти. Пропозицію руки й серця Квіткова отримала на Балі.

Нікіта і Даша одружилися в травні 2020 року на скромній церемонії, яку неодноразово переносили через пандемію COVID-19. Пара відсвяткувала свій союз за кавою на літній терасі, а потім повернулася додому, щоб насолодитися традиційним київським тортом.

У серпні подружжя зібрало родичів і друзів, щоб відсвяткувати весілля. Після заходу сонця пара влаштувала романтичну церемонію, яка проходила у розкішній зоні на березі Дніпра, де вони обмінялися обітницями.

Квіткова розповідала, що загальна вартість їхнього весілля склала приблизно 80-85 тисяч доларів. Ця сума не включає витрати на костюми, обручки та весільну сукню.

У 2021 році пара дізналася, що чекає на первістка. Їхній син Лев з'явився на світ 13 липня 2021 року, через кілька днів після того, як Даша відсвяткувала свій день народження.

Після народження малюка подружжя переживало кризу. Даша зізнавалася, що їм з Нікітою бракує часу одне на одного. Коли почалась велика російсько-українська війна, на сімейство очікували нові виклики. Телеведучий записався у ТрО, а блогерка з малюком ховались в укритті.

Згодом Нікіта й Даша заявили, що працюють над другою дитиною, однак вже у 2023 році стало відомо про те, що улюблена пара мільйонів більше не живе разом. Офіційно вони розлучились у червні того ж року. Майно ділили через суд. Дім під Києвом, який придбали разом, вирішили продати.

Сьогодні обоє батьків стараються максимально часу приділяти вихованню сина, щоб хлопчик відчував однакову любов і підтримку що від мами, що від тата.

Благодійність

В інтерв'ю 24 Каналу блогерка розповіла, що допомога військовим ввійшла у звичку, а мотивувати інших людей можна лиш власним прикладом.

Щодо того як мотивувати – є різні механіки та шляхи. Нещодавно ми випустили колабу з Klavdia Petrivna. Це був спільний трек та відео на підтримку збору на зимову форму для жінок-захисниць. Я вперше у своєму житті зачитала реп. Цей ролик має розважальний характер, та головна його мета – залучити людей до збору. І нам це вдалося, багато медіа написала про ініціативу, поділилися лінком на збір, багато людей задонатило,

– розповіла інфлюєнсерка.

Крім того, вона допомагає хворим дітям, які борються з раком. Даша вважає, що у такий спосіб прагне досягти того, щоб всі діти були здоровими та мали щасливе життя.

Де зараз і чим займається Даша Квіткова?

Блогерка з сином живе в Україні. Продовжує займатись благодійністю, веде блог. Квіткова навіть думала над тим, щоб створити власний бренд одягу.

Я вже думала про створення власного бренду, і є певні ідеї, але вони не пов'язані з одягом. У цьому плані я не поспішаю, бо розумію, що власній справі треба віддаватися повністю, треба знати її досконально, тож поки обмірковую,

– зізналась блогерка.

Торік інфлюєнсерка знялась у музичному фільмі "Різдво. Ти не один". Вона виконувала роль чарівної Нічниці. Прем'єра стрічки на телебаченні відбулася 24 грудня.

У травні 2025 року з'явилися чутки, що Даша Квіткова зустрічається з гравцем київського Динамо Володимиром Бражком. Їх неодноразово бачили разом, однак довгий час знаменитості не давали коментарів.

У липні Бражко підтвердив роман з Квітковою. Футболіст виклав спільне фото з коханою і привітав її з днем народження. Даші виповнилося 27 років, Володимиру ж – 23 роки.

