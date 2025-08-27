Через публічні звинувачення, конфлікти в публічному просторі, судові розбірки тощо зіркові розлучення стають предметом суспільного обговорення. У матеріалі Show 24 дізнавайтесь про інші історії знаменитостей, що перетворилися на скандали.

До теми Розлучення через зради й скандальне інтерв'ю: що відомо про особисте життя Віктора Розового

Аліна Шаманська і Руслан Ханумак

На початку 2023 року Аліна Шаманська оголосила про розлучення з чоловіком, Русланом Ханумаком. Приводом для цієї заяви стало фото гумориста з Анною Алхім.

Спершу блогерка не давала розгорнутих коментарів з приводу одруження, але цього року в інтерв'ю з Машею Єфросиніною вперше зізналась, що справжньою причиною розриву стало те, що він вдарив сина по обличчю. До цього, за словами Шаманської, Ханумак листувався з іншими, а вона зазнавала аб'юзу та емоційних гойдалок. Також блогерка заявила, що подала до суду на колишнього чоловіка через порушення домовленостей щодо сина.

Руслан Ханумак у відповідь заявив, що не буде виправдовуватися і назвав маячнею, наклепом і вигадкою все те, про що колишня дружина розповіла в інтерв'ю.



Колишні зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Дзідзьо та SLAVIA

Навесні 2021 року співачка SLAVIA дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком. Приблизно через місяць Дзідзьо оголосив про розлучення з дружиною. На той час вони вже майже рік не жили разом.

За цим публіку чекала серія інтерв'ю Ярослави, де вона розповідала про складні стосунки з чоловіком, його відстороненість та постійні непорозуміння.

Чутки про роман Дзідзьо з Олею Цибульською, гучні заяви, різкі коментарі – розбірки пари тривали довгий час. Та згодом вони примирилися, а коли SLAVIA вийшла заміж і стала мамою – Михайло привітав її з поповненням.



Колишні зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Володимир Остапчук і Олена Войченко

У 2007 році Володимир Остапчук одружився з Оленою Войченко, у шлюбі в них народилося двоє дітей. Тривалий час пара вважалась зразковою, поки у 2019 році не спливла інформація про їхнє розлучення. Згодом шоумен підтвердив розрив.

Через кілька місяців Олена Войченко перервала мовчання та натякнула на зради з боку чоловіка, які сталися ще під час її другої вагітності. Подейкують, що причиною їхнього розлучення насправді став роман шоумена з Христиною Горняк.

Тривалий час Володимир та Олена з'ясовували стосунки та питання опіки над дітьми у публічному просторі. У 2022 році скандал розгорівся знову – колишні згадували про психологічні розлади одне в одного і сипали різними закидами.

У січні 2023 року Володимир Остапчук зізнався, що шкодує про "дурниці", яких наробив після першого шлюбу та розлучення. Ймовірно, зараз його стосунки з Оленою налагодилися.



Колишні зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Саша Бо та Ігор Пустовіт

Влітку 2021 року блогерка Саша Бо повідомила про розлучення з Ігорем Пустовітом. За кілька місяців вийшло її велике інтерв'ю, в якому вона розповіла про постійну критику з боку колишнього чоловіка, погрози та їхні сварки.

Своєю чергою, Ігор Пустовіт також пішов на інтерв'ю, де розповів свою версію шлюбу. Він сказав, що мав стокгольмський синдром – саме це стало причиною того, чому Ігор не пішов від дружини раніше. Розлучення блогерів ще довго обговорювали у соцмережах.



Колишні зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

У жовтні 2023 року Євгенія Емеральд заявила, що розлучається з чоловіком після року у шлюбі. Згодом вона сказала, що потерпала від домашнього насильства, яке почалось ще до їхнього одруження. Євгенія поскаржилась на образи та погрози з боку Євгена Стипанюка, заявила про зради. Згодом відбулися суди, згідно з якими чоловіку заборонили бачитися з донькою та наближатися до самої Емеральд.

Нещодавно Євгенія Емеральд повідомила, що помирилась з чоловіком. Зокрема, задля того, щоб він міг бачитися з донькою. За словами колишньої військової, Стипанюк звернувся до психолога і перестав вживати алкоголь.



Колишні зіркові пари / Фото з інстаграму зірок