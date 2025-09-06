Даша Квиткова во второй раз выходит замуж: блогер показала роскошное кольцо от любимого
Футболист Владимир Бражко сделал предложение блогеру Даше Квитковой. Девушка во второй раз выходит замуж.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Квитковой. Блогер показала романтические фото с любимым.
Даша Квиткова опубликовала серию фотографий с предложения. Вероятно, Владимир Бражко пригласил возлюбленную на игру в гольф, а сам сделал ей предложение. Блогер сказала футболисту "да".
Полузащитник киевского Динамо подарил любимой роскошное кольцо и большой букет цветов в корзине. Даша была одета в белое платье с цветочным принтом, а свой образ дополнила украшениями. Она сделала естественный макияж и слегка подкрутила волосы. Владимир выбрал для важного события темные брюки и светлую футболку.
Бражко сделал предложение Квитковой / Фото из инстаграма блогера