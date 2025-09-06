Футболист Владимир Бражко сделал предложение блогеру Даше Квитковой. Девушка во второй раз выходит замуж.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Квитковой. Блогер показала романтические фото с любимым.

Даша Квиткова опубликовала серию фотографий с предложения. Вероятно, Владимир Бражко пригласил возлюбленную на игру в гольф, а сам сделал ей предложение. Блогер сказала футболисту "да".

Даша Квиткова выходит замуж / Скриншот из инстаграма блогера

Полузащитник киевского Динамо подарил любимой роскошное кольцо и большой букет цветов в корзине. Даша была одета в белое платье с цветочным принтом, а свой образ дополнила украшениями. Она сделала естественный макияж и слегка подкрутила волосы. Владимир выбрал для важного события темные брюки и светлую футболку.

Бражко сделал предложение Квитковой / Фото из инстаграма блогера