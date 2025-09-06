Укр Рус
Show24 Українські зірки Даша Квіткова вдруге виходить заміж: блогерка показала розкішну обручку від коханого
6 вересня, 20:11
2

Даша Квіткова вдруге виходить заміж: блогерка показала розкішну обручку від коханого

Марія Примич

Футболіст Володимир Бражко освідчився блогерці Даші Квітковій. Дівчина вдруге виходить заміж.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Квіткової. Блогерка показала романтичні фото з коханим.

Дивіться також Даша Квіткова замилувала новими фото із сином і Володимиром Бражком

Даша Квіткова опублікувала серію фотографій з пропозиції. Ймовірно, Володимир Бражко запросив кохану на гру в гольф, а сам освідчився їй. Блогерка сказала футболісту "так".

Даша Квіткова виходить заміж / Скриншот з інстаграму блогерки

Півзахисник київського Динамо подарував коханій розкішну обручку і великий букет квітів у кошику. Даша була одягнена у білу сукню з квітковим принтом, а свій образ доповнила прикрасами. Вона зробила природний макіяж і злегка підкрутила волосся. Володимир обрав для важливої події темні штани й світлу футболку. 

Бражко освідчився Квітковій / Фото з інстаграму блогерки

 

 

Що відомо про особисте життя Даші Квіткової?

  • Нагадаємо, що Даша Квіткова брала участь у 9 сезоні проєкту "Холостяк". Головним героєм романтичного реаліті-шоу тоді був телеведучий Нікіта Добринін.
  • Блогерка стала переможницею проєкту, а після – Даші та Нікіті вдалося зберегти свої стосунки.
  • Чоловік освідчився коханій на Балі. Вони одружилися у травні 2020 року. Однак церемонія розпису була скромна через пандемію коронавірусу. У серпні пара зіграла весілля.
  • 13 липня 2021 року Квіткова і Добринін уперше стали батьками. Блогерка народила сина Лева. У 2023 році подружжя оголосило про розлучення, але Даша і Нікіта підтримують хороші стосунки заради дитини.
  • У травні 2025 року з'явилися чутки про роман Даші Квіткової з гравцем київського Динамо Володимиром Бражком. Однак довгий час вони ніяк не коментували інформацію, що ширилась у мережі.
  • 9 липня футболіст підтвердив, що зустрічається з блогеркою. Він опублікував спільне фото з коханою і привітав її з днем народження.
  • Цікаво, що Даша старша за Володимира: їй – 27 років, а футболісту – 23. 