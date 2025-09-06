Даша Квіткова вдруге виходить заміж: блогерка показала розкішну обручку від коханого
Футболіст Володимир Бражко освідчився блогерці Даші Квітковій. Дівчина вдруге виходить заміж.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Квіткової. Блогерка показала романтичні фото з коханим.
Даша Квіткова опублікувала серію фотографій з пропозиції. Ймовірно, Володимир Бражко запросив кохану на гру в гольф, а сам освідчився їй. Блогерка сказала футболісту "так".
Півзахисник київського Динамо подарував коханій розкішну обручку і великий букет квітів у кошику. Даша була одягнена у білу сукню з квітковим принтом, а свій образ доповнила прикрасами. Вона зробила природний макіяж і злегка підкрутила волосся. Володимир обрав для важливої події темні штани й світлу футболку.
Бражко освідчився Квітковій / Фото з інстаграму блогерки
Що відомо про особисте життя Даші Квіткової?
- Нагадаємо, що Даша Квіткова брала участь у 9 сезоні проєкту "Холостяк". Головним героєм романтичного реаліті-шоу тоді був телеведучий Нікіта Добринін.
- Блогерка стала переможницею проєкту, а після – Даші та Нікіті вдалося зберегти свої стосунки.
- Чоловік освідчився коханій на Балі. Вони одружилися у травні 2020 року. Однак церемонія розпису була скромна через пандемію коронавірусу. У серпні пара зіграла весілля.
- 13 липня 2021 року Квіткова і Добринін уперше стали батьками. Блогерка народила сина Лева. У 2023 році подружжя оголосило про розлучення, але Даша і Нікіта підтримують хороші стосунки заради дитини.
- У травні 2025 року з'явилися чутки про роман Даші Квіткової з гравцем київського Динамо Володимиром Бражком. Однак довгий час вони ніяк не коментували інформацію, що ширилась у мережі.
- 9 липня футболіст підтвердив, що зустрічається з блогеркою. Він опублікував спільне фото з коханою і привітав її з днем народження.
- Цікаво, що Даша старша за Володимира: їй – 27 років, а футболісту – 23.