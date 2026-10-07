Діти українських політиків: де зараз навчаються нащадки Кличка, Тігіпка, Гончаренка та інших

Лондон, Амстердам, США, Нідерланди – якщо скласти освітні маршрути дітей українських політиків на одній карті, вийде цілком пристойний європейський тур. Щоправда, замість валізи на вихідні тут дипломи з менеджменту, психології, фінансів і промислового дизайну.

Но где именно учатся дети влиятельных политиков – как в прошлом, так и сейчас – рассказывает "24 Канал".

Алексей Гончаренко – сын, также Алексей



Алексей Гончаренко – сын, которого тоже зовут Алексей / Фото из социальных сетей



Старший сын народного депутата Алексея Гончаренко решил не отходить далеко от семейной традиции имен – его тоже зовут Алексей. А вот университет выбрал уже не украинский.

Парень поступил в Амстердамский университет, где изучал менеджмент. Сам Гончаренко сообщил это еще в 2023 году, когда сыну было 17. В 2025 году депутат отметил в своем Telegram-канале, что сын вернулся в Украину и учится в Одессе.

Дети Сергея Тигипко разъехались по разным направлениям

У бывшего политика и банкира Сергея Тигипко большая семья, но самые свежие подробности появились о троих детях от его брака с Викторией Тигипко – Тимофее, Анастасии и Леонтии.



Виктория Тигипко с сыновьями / Фото из открытых источников



В сентябре 2026 года Виктория рассказала, что все трое учатся за границей. Дети выбрали промышленный дизайн, финансы и техническое направление. Конкретные университеты и страны она не назвала.



Анастасия Тигипко / Фото из социальных сетей



Сама Тигипко объяснила этот выбор международным опытом и контактами, а насчет будущего высказалась совершенно однозначно: дети хотят вернуться в Украину после учебы – мол, пусть доучатся и привозят с собой знания.



Анна Тигипко / Фото из социальных сетей



Кстати, старшая дочь Сергея Тигипко от первого брака Анна Тигипко тоже в свое время получила образование в Лондоне, а впоследствии ушла в финансовый бизнес и стала соучредителем izibank.

Дети Виталия Кличко



Дети Виталия Кличко / Фото из социальных сетей



Трое детей мэра Киева Виталия Кличко большую часть жизни провели за пределами Украины и образование также получали за рубежом.

Старший сын Егор-Даниэль в декабре 2024 года окончил London School of Economics and Political Science. В британском вузе он изучал бизнес и менеджмент.

Дочь Елизавета-Виктория изучала психологию в одном из университетов Амстердама.

А самый младший, Максим, сделал ставку на спорт. В сезоне 2026–2027 он числится в составе баскетбольной команды East Carolina University в США. На официальном сайте университета он указан как студент третьего курса и уроженец Киева.

Дети Андрея Садового



Андрей Садовый с дворецкой и сыновьями / Фото из социальных сетей



У мэра Львова пятеро сыновей. В большом интервью 2025 года он рассказал, что Михаил, Тадей и Иван получают образование не во Львове, хотя конкретные университеты не назвал. Иосиф же поступил в профтехучилище и получает рабочую специальность монтажника, то есть фактически сантехника; самый младший еще учится в школе. Садовый заявлял, что ожидает возвращения старших детей после окончания учебы.

Сын Дмитрия Кулебы



Сын Дмитрия Кулебы / Фото из социальных сетей



Егор учится в университете и живет в Киеве; название учебного заведения Кулеба не раскрывает. Сам бывший министр говорил, что сына тянет в сектор безопасности и обороны, а не в дипломатию или политику

Дочь Зеленского



Владимир Зеленский с семьей / Фото из социальных сетей



Есть и противоположный путь. По общедоступной информации, дочь президента Владимира Зеленского Александра выбрала юридическое образование в Украине. Отмечается, что она учится на юридическом факультете украинского вуза; конкретный университет семья публично не называет.

Виктор Ющенко – Тарас Ющенко.



Михаил Поплавский. Екатерина и Тарас Ющенко / Фото из открытых источников



В августе 2026 года Виктор Ющенко рассказал, что его 21-летний сын завершил обучение в США и вернулся в Украину, где работает в Киеве на предприятии, связанном с оборонной промышленностью. Ранее Тарас учился в MIT по инженерно-техническому направлению

К слову, на фоне нового скандала с участием Алексея Гончаренко, что известно о его жене-миллионерше.