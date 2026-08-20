Уже в статусе мужа и жены: какова была история любви Деми Ловато и Джордана Лютса

В прошлом году в мире шоу-бизнеса произошло неожиданное событие – популярная певица Деми Ловато вышла замуж. С тех пор прошло уже немного времени, а молодожены наслаждаются обществом друг друга в статусе мужа и жены.

Сегодня артистка отмечает свой 34-й день рождения, и по этому случаю 24 Канал расскажет о скромной, но по-настоящему счастливой истории любви этой пары.

Дэми Ловато и Джордан Лютс – как это было?

На самом деле в сети не так много информации о полной истории этой пары, ведь они, видимо, захотели оставить частичку приватности для себя.

Известно, что Дэми и Джордан познакомились в 2022 году во время совместной работы над музыкой для альбома артистки Holy Fvck. Постепенно между ними завязались отношения, и уже в 2023 году мужчина сделал предложение любимой. Лютс подарил роскошное кольцо с бриллиантом.

Обручальное кольцо Деми Ловато / Фото из инстаграма певицы

Я до сих пор не знаю, что сказать. Прошлая ночь была лучшей в моей жизни, и я не могу поверить, что выхожу замуж за любовь всей моей жизни,

– писала тогда артистка.

Интересно, что за год до встречи со своей второй половинкой певица заявила, что она – небинарный человек (то есть человек, который чувствует себя смесью обоих гендеров, не принадлежит ни к одному из них или находится за пределами этих границ).

А дальше началась подготовка к свадьбе. Торжество состоялось в мае 2025 года в Калифорнии. В тот день Ловато сменила несколько платьев. Например, для церемонии у алтаря она выбрала белое платье от Вивьен Вествуд, сшитое из плотной шелковой атласной ткани, с корсетным лифом.

Дэми Ловато в платье от Вивьен Вествуд / Фото Vogue, Jose Villa

Впоследствии Деми Ловато переоделась в атласное платье-футляр цвета слоновой кости с драпированным корсетным верхом от Вивьен Вествуд. Его украшали разбросанные жемчужины, спускавшиеся на декольте.

Дэми Ловато во втором платье / Фото Vogue, предоставлено певицей

Отметим, что к алтарю певица могла выйти еще значительно раньше, ведь в 2020 году ей сделал предложение актер Макс Эрих. Тогда Дэми говорила, что влюбилась в этого мужчину с первого взгляда. Однако свадьбы не состоялось.

Дэми Ловато и Джордан Лютс / Фото из инстаграма певицы

Недавно артистка рассказывала, как чувствует себя после года семейной жизни. По ее словам, раньше она не была такой счастливой, как сейчас. Молодое супружеское пары старается решать все вопросы сразу, чтобы они не перерастали в конфликты.

Но это не единственный пример успешного брака. Например, голливудский актер Крис Хемсворт уже более 15 лет живет в браке.