Сегодня, 11 августа, голливудский актер отмечает свой 43-й день рождения. Его история любви с женой Эльзой Патаки – настоящий пример того, что далеко не все знаменитости распутники, игнорирующие клятву верности. По этому случаю 24 Канал расскажет о его истории, которая может стать примером.

История знакомства и кризис в отношениях

Знакомство пары состоялось в 2010 году на одной из вечеринок. У них не было истории любви с первого взгляда, они просто почувствовали, что все это имеет смысл. Через три месяца пара поженилась. В мае 2012 года на свет появилась дочь.

Отметим, что Эльза также актриса, однако из-за материнства она была вынуждена отказываться от перспективных предложений. Это сильно ранило ее, ведь в то же время ее муж получал очень достойные роли и проекты.

А через два года на свет появились близнецы. Супруги решили переехать из США в Австралию.

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Крис Хемсворт с женой и сыновьями / Фото Getty Images

Решение о переезде было принято неслучайно, ведь Хэмсворт все больше погружался в работу. Семья решила сделать такой шаг, чтобы отдохнуть от постоянного внимания прессы и поклонников, и поселилась в поместье прибрежного городка.

А в 2016 году в прессе разразился настоящий бум. Журналисты утверждали, что супруги переживают кризис. Заголовки были настолько громкими, что Крис не выдержал и публично опроверг все слухи.

Но спустя некоторое время голливудский актер все же признался, что некий кризис все-таки был. Супругам казалось, что они якобы плохо знают друг друга.

Это смешно, когда люди считают нас идеальной парой. Ни в коем случае. У нас были взлеты и падения. И мы до сих пор продолжаем работать над отношениями,

– объясняла жена актера.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки / Фото Getty Images

Секретом своего брака жена Хемсворта называет любовь, работу над собой и сильный характер обоих партнеров.

Что касается воспитания детей, то пара придерживается принципа, согласно которому в первую очередь воспитывает в них уважение и старается сделать все, чтобы дети не чувствовали себя "звездами". Интересно, что однажды дочь супругов и один из их сыновей снялись в эпизодических ролях в фильме "Тор: любовь и гром".

Кто не знал: Эльза Патаки старше своего мужа на 7 лет.

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