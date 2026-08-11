Сьогодні, 11 серпня, голлівудський актор відзначає 43-й день народження. Його історія кохання з дружиною Ельзою Патакі є справжнім символом того, що далеко не всі знаменитості гультяї, які ігнорують обітницю вірності. З цієї нагоди 24 Канал розповість про його історію, яка може стати прикладом.

Історія знайомства та кризи у стосунках

Знайомство пари відбулось у 2010 році на одній із вечірок. У них не було історії про кохання з першого погляду, вони просто відчули, що все це має сенс. Через три місяці пара пішла під вінець. У травні 2012 року на світ з'явилась донечка.

Зауважимо, що Ельза також акторка, однак через материнство вона була змушена відмовлятись від перспективних пропозицій. Це неабияк завдало їй болю, адже у той самий час її чоловік отримував дуже гідні ролі та проєкти.

А через два роки на світ з'явились близнюки. Подружжя вирішило переїхати із США до Австралії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кріс Гемсворт із дружиною та синами / Фото Getty images

Рішення про переїзд ухвалили невипадково, адже Гемсворт все більше поринав у роботу. Сім'я вирішила зробити такий крок, щоб відпочити від постійної уваги преси та шанувальників, й оселились у маєтку прибережного містечка.

А у 2016 році стався справжній бум у пресі. Журналісти стверджували, що подружжя переживає кризу. Заголовки були настільки гучними, що Кріс не витримав і публічно спростував усі чутки.

Та за якийсь час голлівудський актор все ж зізнався, що певна криза таки була. Подружжю здавалось, що вони нібито погано одне одного знають.

Це смішно, коли люди вважають нас ідеальною парою. В жодному разі. У нас були злети і падіння. І ми досі продовжуємо працювати над стосунками,

– пояснювала дружина актора.

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі / Фото Getty images

Секретом свого шлюбу дружина Гемсворта називає любов, особисту роботу та сильний характер обох партнерів.

Що стосується виховання дітей, то пара дотримується засади, що у першу чергу виховує у них повагу і намагається зробити все, щоб діти не відчували себе "зірками". Цікаво, що одного разу донька подружжя та один із їхніх синів знялись в епізодичних ролях у фільмі "Тор: кохання і грім".

Хто не знав, Ельза Патакі старша за свого чоловіка на 7 років.

Також зверніть увагу на список голлівудських акторів, які колись переїхали до США і змогли побудувати успішні кар'єри.