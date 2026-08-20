Сьогодні артистка відзначає 34-й день народження, і з цієї нагоди 24 Канал розповість про скромну, але по-справжньому щасливу історію кохання пари.

Демі Ловато та Джордан Лютс – як це було?

Насправді у мережі не так багато інформації про повну історію цієї пари, адже вони, мабуть, захотіли залишити частинку приватності для себе.

Відомо, що Демі та Джордан познайомились у 2022 році під час спільної роботи над музикою для альбому артистки Holy Fvck. Поступово між ними закрутились стосунки і вже у 2023 році чоловік освідчився коханій. Лютс подарував розкішну каблучку з діамантом.

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Каблучка на заручини Демі Ловато / Фото з інстаграму співачки

Я досі не знаю, що сказати. Минула ніч була найкращою в моєму житті, і я не можу повірити, що виходжу заміж за кохання мого життя,

– писала тоді артистка.

Цікаво, що за рік до зустрічі зі своєю половинкою виконавиця заявила, що вона – небінарна особа (тобто людна, яка відчуває себе сумішшю обох гендерів, не мати жодного з них або перебувати поза цими межами).

А далі почалась підготовка до весілля. Свято відбулось у травні 2025 року у Каліфорнії. У той день Ловато змінила декілька суконь. До прикладу, до вівтаря вона обрала білу сукню від Вів'єн Вествуд, пошитій з щільної шовкової атласної тканини, з корсетним ліфом.

Демі Ловато в сукні від Вів'єн Вествуд / Фото Vogue, Jose Villa

Згодом Демі Ловато переодягнулася в атласну сукню-футляр кольору слонової кістки з драпірованим корсетним верхом від Вів'єн Вествуд. Її прикрасили розбитими перлами, що спадали на декольте.

Демі Ловато у другій сукні / Фото Vogue надала співачка

Зауважимо, що під вінець виконавиця могла піти ще значно раніше, адже у 2020 році їй освідчився актор Макс Еріх. Тоді Демі казала, що закохалась у цього чоловіка з першого погляду. Однак весілля не трапилось.

Демі Ловато та Джордан Лютс / Фото з інстаграму співачки

Нещодавно артистка розповідала, як відчуває себе після року сімейного життя. За її словами, раніше вона не була такою щасливою, як зараз. Молоде подружжя намагається вирішувати всі питання одразу, щоб вони не переростали у конфлікти.

Та це не єдиний приклад успішного шлюбу. Для прикладу, голлівудський актор Кріс Гемсворт уже понад 15 років у статусі одруженого чоловіка.