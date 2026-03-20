Деми Мур замиловала редкими фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с внучкой
- У Брюса Уиллиса диагностировали афазию в 2022 году, а в 2023 году – лобно-височную деменцию, что затрудняет общение и поведение.
19 марта американский актер Брюс Уиллис отметил свой 71-й день рождения.
В этот день его бывшая жена Деми Мур поделилась редкими фотографиями мужа с их двухлетней внучкой. Также актриса трогательно обратилась к Уиллису в своем инстаграм-посте.
Деми Мур опубликовала карусель фото с Луэттой и подписала ее: "Все, что тебе нужно – это любовь. С днем рождения, BW!", добавив эмодзи в виде красного сердца.
Как пишет издание InStyle, старшая дочь пары, Румер Уиллис, в 2023 году стала мамой – она родила первого ребенка от бывшего возлюбленного Дерека Ричарда Томаса.
Для справки! Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с 1987 до 2000 года. У них родились три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллула Бель Уиллис. После развода актеры сохранили дружеские отношения – Мур до сих пор поддерживает контакт с бывшим мужем и его семьей. В марте 2009 года Брюс Уиллис женился на британской модели и актрисе Эмме Хеминг.
Что известно о состоянии здоровья Брюса Уиллиса?
- Весной 2022 года у актера диагностировали афазию.
- В феврале 2023 года, когда его состояние ухудшилось, врачи обнаружили у него лобно-височную деменцию – редкую форму заболевания, поражающую лобные и височные участки мозга, вызывая заметные изменения в поведении и речи.
- По данным Британской национальной службы здравоохранения, эта форма деменции серьезно затрудняет общение и эмоциональную стабильность. С прогрессированием болезни человек может сталкиваться с замедлением движений, скованностью, а также постепенной потерей контроля над различными физическими функциями.