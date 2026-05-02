5 знаменитых людей Львова, которыми гордится город

С 1 по 3 мая отмечают День Львова. В этом году город празднует 770-й юбилей с момента первого письменного упоминания. Издавна Львов славился не только историческими памятниками, кофе и особой атмосферой, но и талантливыми людьми.

Львов прославляет не только его архитектура, но и люди, чьи имена знает вся страна. 24 Канал расскажет об известных и талантливых людях из Львова, которыми город может гордиться.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" родился в Мукачево, но детство и юность провел во Львове – и именно его он считает своим родным городом. Святослав Вакарчук учился во Львовской школе №4 (сегодня – Львовская лингвистическая гимназия), а высшее образование получил на физическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко.



Известные львовяне / Фото из инстаграма звезд

Именно во Львове началась музыкальная карьера Вакарчука и история группы "Океан Эльзы". Однако впоследствии музыканты переехали в Киев, чтобы реализовать себя на уровне целой страны. Но сейчас город остается важным для артиста – сюда он приезжает на отдых, здесь также покоится его отец Иван Вакарчук.

Руслана Лыжичко

Певица родилась во Львове в семье Нины и Степана Лыжичко. Еще в школе она пела в детском ансамбле, а после окончания поступила во Львовскую консерваторию имени Лысенко на дирижерское отделение.



В 1993 году она начала музыкальную карьеру, выступая на музыкальных фестивалях. И уже в 1996 ее объявили "Львовянкой года". В 2004 году Руслана стала победительницей Евровидения-2004. Через 10 лет ей вручили награду – Почетная гражданка Львова.

Тарас Чубай

Сын поэта Григория Чубая родился во Львове. Здесь же учился в музыкальной школе имени Соломии Крушельницкой, закончил Львовскую консерваторию по классу альт. В 1990 году Тарас Чубай создал группу "Плач Еремии", что всего за несколько лет занял первые места в хит-парадах украинской музыки.



Через несколько лет музыкант переехал в Киев, но его до сих пор ассоциируют с родным городом. Сейчас он имеет звание Заслуженного и Народного артиста Украины.

Руслан Багинский

Именитый дизайнер, шляпки которого носят не только в Украине, но и мировые знаменитости во всем мире, родился во Львове. В 20 лет он начал работать стилистом, а впоследствии учился изготавливать первые головные уборы. Именно во львовском ателье он получил базу знаний по созданию шляп и аксессуаров, техники работы с различными тканями и тому подобное.



Руслан Багинский открыл первый шоурум в Киеве, но после начала полномасштабного вторжения команду перевезли во Львов. В августе 2022 шляпу Ruslan Baginskiy приняла Елизавета II, в июле 2024 головной убор появился в рекламе Рианны, а в июне 2025 – в туре Бейонсе.

Ирина Федишин

Певица родилась во Львове в творческой семье. Она получила экономическое образование, но частно училась музыке и вокалу. Благодаря мужу Виталию Човнику решила посвятить жизнь именно музыкальной карьере. Артистка известна хитами "Малесенькие ладошки", "Украина колядует".



Во время полномасштабного вторжения Ирина Федишин активно занялась волонтерской деятельностью. За эти годы она собрала уже более сотни миллионов гривен на нужды Вооруженных сил. В декабре 2025 года президент вручил ей награду "Золотое сердце".