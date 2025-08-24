В Киеве по случаю Дня Независимости Украины состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской. Супруги присутствовали на совместной молитве в Софийском соборе за мир в Украине.

Также они вместе с премьер-министром Канады Марком Карни почтили память погибших воинов у Стены памяти. Для этих событий президентская чета выбрала сдержанные, но одновременно символические образы, передает Show 24.

К теме Чрезвычайная страна, – Руслана, Зибров и другие звезды эмоционально поздравили с Днем Независимости

Так, Елена Зеленская появилась в светлом костюме-двойке: удлиненный пиджак прямого кроя и классические брюки в тон. Под ним просматривалась нежная блуза такого же оттенка, а на лацкане пиджака была прикреплена небольшая золотистая брошь, которая добавляла образу изысканности. Наряд дополняли коричневые замшевые каблуки, легкие локоны и естественный нюдовый макияж.

Как выглядел Владимир Зеленский в День Независимости?

Президент Украины для торжеств выбрал черную льняную вышиванку от украинского бренда Etnodim из коллекции Vidsich. Это прямая рубашка с воротником-стойкой и разрезом спереди. Манжеты, воротник и передняя часть украшены вышитым орнаментом, в котором сочетаются символы креста, булавы, меча, дубовых листьев и стилизованного герба. Все эти элементы олицетворяют смелость, силу, борьбу и несокрушимый путь Украины. К своему образу Владимир Зеленский добавил черные брюки и обувь в тон.

Накануне наша редакция писала о том, как Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Независимости.