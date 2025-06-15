Стал самым счастливым человеком, – IVAN NAVI о рождении сына, воспитании и любимой музыке малыша

Украинский певец IVAN NAVI в День отца поделился мыслями о самом важном – семье, сыне и важных для него ценностях. Он рассказал, какие семейные традиции обязательно сохраняет, и были ли забавные случаи с ним как с папой.

Сегодня, 15 июня, выпало третье воскресенье июня. Это день, когда в Украине и мире отмечают День отца. По этому случаю исполнитель IVAN NAVI, который вместе с женой Романией воспитывает сына Дария, эксклюзивно для Show 24 рассказал о своем опыте отцовства.

Интересно Главное – это семья, – участники АНТИТИЛ об отцовстве, забавные случаи и семейные традиции

Певец рассказал, что почувствовал в момент, когда впервые взял сына на руки. По его словам, эти эмоции не сравнишь ни с чем.

Когда Дарусика положили мне на грудь – я почувствовал его тепло, невероятный запах, ну и, конечно, он очень громко плакал. Скажу откровенно, я тоже рыдал от тех эмоций, параллельно успокаивая сыночка. Могу с уверенностью сказать, что ни один концерт, ни одно достижение эмоционально не может сравниться с этим моментом, – поделился IVAN NAVI.



Ivan NAVI с сыном / Фото пресс-службы

Важна семейная преемственность, – IVAN NAVI о семейных традициях

Для Ивана самое важное в жизни – семья, а карьера, деньги, признание – временное. Ему хотелось бы, чтобы эти ценности подражал и сын.

"Для меня очень важна семейная преемственность, когда что-то передается из поколения в поколение. И это не о материальных вещах. Я часто вспоминаю своего дедушку, который закладывал во мне именно ценность семьи, учил петь украинские повстанческие песни и колядки. Традиция игры на аккордеоне вот у нас передавалась. Поэтому ценность – помнить свои корни и традиции – это то, что я бы хотел передать и сыну", – заметил певец.

IVAN NAVI поделился, что Рождество и Пасху его семья обычно празднует в Жовкве, что вблизи Львова. Это одна из важных традиций – отмечать праздники у старшего в роду.

У нас с Романией, если я никуда не еду, воскресенье – всегда семейный день. Дарий очень любит супермаркеты, для него они как какой-то аттракцион. Обязательно походить по рядам, все порассматривать. То уже и семейный поход в супермаркет как некая традиция,

– признался музыкант.

Исполнитель признался, что считает фундаментом хорошего отца – пример, который подаешь ребенку, и любовь, которую излучаешь к нему и к жене.



Ivan NAVI с семьей / Фото пресс-службы

Мне с ним весело, – IVAN NAVI о смешных случаях и какую музыку и мультики любит сын

Еще IVAN NAVI рассказал о забавном случае, который произошел с ним как с папой.

Я думаю, это было у многих родителей. Когда переодевал памперс, он оп*сял меня с ног до головы. Но мне с ним всегда весело, поэтому забавных ситуаций тоже хватает. Трудно даже выделить какие-то,

– с юмором заметил певец.

Музыкант признался, что сейчас его сын в восторге от украинского мультика "Мавка", а еще любит слушать Jingle Bells даже летом. IVAN NAVI поделился, что постоянно в поиске украинского контента и музыки для детей.

"Недавно познакомился с Сашей Кольцовой из группы "Крихітка" и узнал, что она создает музыку для маленьких детей, заберу в плейлист для Дарчика. Маричка Бурмака тоже имеет много детских песен. Я на 100% уверен, что надо детей с маленького возраста окружать украинским контентом. Это же будут их первые песни и образы, которые останутся с ними навсегда", – подчеркивает NAVI.

Иван рассказал, что ему бывает сложно балансировать личную жизнь, воспитание ребенка и работу. Сейчас лучший друг артиста – жесткий тайм-менеджмент. По словам певца, его сын – очень энергичный. В этом он удался в маму.

Если характер, то вероятно похож больше таки на маму. Дарий у нас очень энергичный, требовательный и мудрый. В таком малом возрасте четко знает, что хочет и когда. Я думаю, сейчас главное всю его энергию направить в правильное русло, а именно в физическое и интеллектуальное развитие,

– заметил Иван.



Ivan NAVI с сыном / Фото пресс-службы

Музыкант подытожил фразой, которую бы сказал себе, когда только узнал, что станет папой.

"Ты стал самым счастливым человеком в мире, тебе есть ради кого жить и всегда совершенствоваться", – поделился IVAN NAVI.