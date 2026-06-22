Несмотря на семейный раскол: Бекхэмы вспомнили о старшем сыне Бруклине в День отца

Во многих странах мира 21 июня отмечали День отца. В этот праздничный день звезды делились трогательными фотографиями со своими папами и поздравляли своих близких.

День отца также отпраздновали Дэвид и Виктория Бекхэмы. Они опубликовали семейные фотографии на своей странице в инстаграме.

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Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с Днем отца. Она поделилась фото 51-летнего Дэвида с четырьмя детьми: сыновьями Бруклином, Ромео, Крузом и дочерью Харпер.

Дэвид, ты действительно лучший папа. Твоим самым большим достижением всегда были наши замечательные дети, и мы тебя очень любим. С Днем отца,

– написала Виктория.

Сам Дэвид Бекхэм также поделился архивным фото с детьми.

"Быть отцом – моя самая важная работа… Я люблю вас всех и благодарю вашу маму за то, что она подарила мне нашу замечательную семью. С Днем отца всех пап во всем мире", — написал футболист.

Примечательно, что звездные родители не забыли показать на семейных фото старшего сына Бруклина, с которым произошел разлад. Сам Бруклин Бекхэм проигнорировал посты семьи в День отца.

Что произошло в семье Бекхэмов?

Слухи о напряжённости между супругами Бекхэмами и их старшим сыном появились после свадьбы Бруклина и Николы. Однако официально так и не стало известно, что на самом деле происходило между ними.

В начале 2026 года Бруклин Бекхэм сделал публичное заявление, в котором пожаловался на постоянное давление со стороны родителей. Он сообщил, что они постоянно пытались разрушить его отношения с женой и вмешивались в их личную жизнь.

Инсайдеры утверждали, что Дэвид и Виктория были огорчены заявлением сына, но готовы принять его обратно в семью. Они делали первые шаги к примирению, например, публично поздравляли Бруклина с днём рождения.