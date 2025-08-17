17 августа – день рождения Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин. Сегодня ему могло бы исполниться 57 лет.

На днях лидер группы O.Torvald Женя Галич выступил на вечере памяти Кузьмы. Музыкант также почтил его память в инстаграме, передает Show 24.

Тоже интересно Слышали не все: в день рождения Андрея Кузьменко вспоминаем его малоизвестные песни

Женя Галич вспомнил первую встречу с Кузьмой Скрябиным.

Ты посмотрел на меня, улыбнулся и предложил сухарики и минералку, чтобы "слезть с унитаза". Ты поддерживал, дружил и многое из того, что я умею, понимаю и ценю, – благодаря тебе,

– рассказал лидер группы O.Torvald.

По словам музыканта, Кузьма умел его подтолкнуть, когда возникали сомнения, и всегда находил нужные слова. Галич добавил, что Скрябин научил быть собой, а не гнаться за модой, не изменять своим идеям и "любить людей даже тогда, когда они этого не заслуживают".

Время идет, но есть вещи, которые не стираются. Я скучаю. И знаю, что буду скучать всегда. Мы должны помнить, потому что такие люди, как ты, меняют не только музыку. Они меняют нас. Спасибо тебе, Кузьмич. За все,

– подытожил музыкант.

Что известно о гибели Кузьмы Скрябина?