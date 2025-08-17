Сумуватиму завжди, – Женя Галич щемливо згадав Кузьму Скрябіна
- Женя Галич вшанував пам'ять Кузьми Скрябіна в інстаграмі.
- Кузьма мав великий вплив на Галича, навчаючи його бути собою, не зраджувати своїм ідеям і любити людей.
17 серпня – день народження Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін. Сьогодні йому могло б виповнитися 57 років.
Днями лідер гурту O.Torvald Женя Галич виступив на вечорі пам'яті Кузьми. Музикант також вшанував його пам'ять в інстаграмі, передає Show 24.
Женя Галич пригадав першу зустріч з Кузьмою Скрябіним.
Ти глянув на мене, посміхнувся і запропонував сухарики та мінералку, щоб "злізти з унітаза". Ти підтримував, дружив і багато з того, що я вмію, розумію і ціную, – завдяки тобі,
– розповів лідер гурту O.Torvald.
За словами музиканти, Кузьма вмів його підштовхнути, коли виникали сумніви, й завжди знаходив потрібні слова. Галич додав, що Скрябін навчив бути собою, а не гнатися за модою, не зраджувати своїм ідеям і "любити людей навіть тоді, коли вони цього не заслуговують".
Час іде, але є речі, які не стираються. Я сумую. І знаю, що сумуватиму завжди. Ми маємо пам'ятати, бо такі люди, як ти, змінюють не тільки музику. Вони змінюють нас. Дякую тобі, Кузьміч. За все,
– підсумував музикант.
Що відомо про загибель Кузьми Скрябіна?
Нагадаємо, що Кузьма Скрябін загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Він повертався до Києва з концерту у Кривому Розі. Позашляховик співака зіткнувся з молоковозом.
Від отриманих травм Скрябін загинув на місці.
З Кузьмою попрощалися у Львові 5 лютого. Його поховали в родинному склепі на кладовищі в Брюховичах.