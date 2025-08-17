Днями лідер гурту O.Torvald Женя Галич виступив на вечорі пам'яті Кузьми. Музикант також вшанував його пам'ять в інстаграмі, передає Show 24.

Женя Галич пригадав першу зустріч з Кузьмою Скрябіним.

Ти глянув на мене, посміхнувся і запропонував сухарики та мінералку, щоб "злізти з унітаза". Ти підтримував, дружив і багато з того, що я вмію, розумію і ціную, – завдяки тобі,

– розповів лідер гурту O.Torvald.

За словами музиканти, Кузьма вмів його підштовхнути, коли виникали сумніви, й завжди знаходив потрібні слова. Галич додав, що Скрябін навчив бути собою, а не гнатися за модою, не зраджувати своїм ідеям і "любити людей навіть тоді, коли вони цього не заслуговують".

Час іде, але є речі, які не стираються. Я сумую. І знаю, що сумуватиму завжди. Ми маємо пам'ятати, бо такі люди, як ти, змінюють не тільки музику. Вони змінюють нас. Дякую тобі, Кузьміч. За все,

– підсумував музикант.

