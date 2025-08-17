На днях лидер группы O.Torvald Женя Галич выступил на вечере памяти Кузьмы. Музыкант также почтил его память в инстаграме, передает Show 24.
Женя Галич вспомнил первую встречу с Кузьмой Скрябиным.
Ты посмотрел на меня, улыбнулся и предложил сухарики и минералку, чтобы "слезть с унитаза". Ты поддерживал, дружил и многое из того, что я умею, понимаю и ценю, – благодаря тебе,
– рассказал лидер группы O.Torvald.
По словам музыканта, Кузьма умел его подтолкнуть, когда возникали сомнения, и всегда находил нужные слова. Галич добавил, что Скрябин научил быть собой, а не гнаться за модой, не изменять своим идеям и "любить людей даже тогда, когда они этого не заслуживают".
Время идет, но есть вещи, которые не стираются. Я скучаю. И знаю, что буду скучать всегда. Мы должны помнить, потому что такие люди, как ты, меняют не только музыку. Они меняют нас. Спасибо тебе, Кузьмич. За все,
– подытожил музыкант.
Что известно о гибели Кузьмы Скрябина?
Напомним, что Кузьма Скрябин погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Он возвращался в Киев с концерта в Кривом Роге. Внедорожник певца столкнулся с молоковозом.
От полученных травм Скрябин погиб на месте.
С Кузьмой попрощались во Львове 5 февраля. Его похоронили в семейном склепе на кладбище в Брюховичах.