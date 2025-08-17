На днях лидер группы O.Torvald Женя Галич выступил на вечере памяти Кузьмы. Музыкант также почтил его память в инстаграме, передает Show 24.

Тоже интересно Слышали не все: в день рождения Андрея Кузьменко вспоминаем его малоизвестные песни

Женя Галич вспомнил первую встречу с Кузьмой Скрябиным.

Ты посмотрел на меня, улыбнулся и предложил сухарики и минералку, чтобы "слезть с унитаза". Ты поддерживал, дружил и многое из того, что я умею, понимаю и ценю, – благодаря тебе,

– рассказал лидер группы O.Torvald.

По словам музыканта, Кузьма умел его подтолкнуть, когда возникали сомнения, и всегда находил нужные слова. Галич добавил, что Скрябин научил быть собой, а не гнаться за модой, не изменять своим идеям и "любить людей даже тогда, когда они этого не заслуживают".

Время идет, но есть вещи, которые не стираются. Я скучаю. И знаю, что буду скучать всегда. Мы должны помнить, потому что такие люди, как ты, меняют не только музыку. Они меняют нас. Спасибо тебе, Кузьмич. За все,

– подытожил музыкант.

Что известно о гибели Кузьмы Скрябина?