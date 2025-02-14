Любовь, которая длится годами: 5 самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе

Любовь в мире шоубизнеса часто находится под прицелом камер и переживает различные испытания медийностью и сплетнями. Но есть пары, которые доказывают: настоящие чувства могут преодолевать эти трудности. Они вместе строят карьеру, поддерживают друг друга в самые трудные моменты и показывают, что любовь - это не только о романтике, но и о взаимопонимании и совместном пути.

Сегодня, 14 февраля, в мире отмечают самый романтичный праздник года – День святого Валентина. К этому дню 24 Канал расскажет истории пяти самых крепких пар украинского шоу-бизнеса, которые доказывают: настоящая любовь существует.

К слову Снова влюбилась: Анна Саливанчук намекнула на новый роман после развода

Павел Зибров и Марина Зиброва

Павел Зибров познакомился с будущей женой на одном из мероприятий, куда его пригласили выступить. Артист признавался, что сразу заметил красивую и модную блондинку. Впоследствии пара начала встречаться. И Марина стремилась, чтобы их отношения были серьезными, а потому сказала бойфренду определиться с решением.

Так Павел Зибров сделал предложение, а расписались они 25 августа, в день рождения Марины. В августе 2024 года супруги отпраздновали 30 годовщину брака. У пары родилась дочь Диана.

Особенно во время войны отношения не изменились. Конечно, когда ты видишь потери каждый день, то еще больше ценишь то, что имеешь. Семья у меня всегда на первом месте,

– подчеркивал Павел Зибров.



Звездные супруги / Фото из инстаграма звезд

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

Руслана и Александр познакомились на работе, в одной из студий звукозаписи. Их отношения стремительно развивались, а параллельно развивалась и их карьера. В 1995 году пара сыграла скромную свадьбу – без платья, красивого костюма и торжеств. В этом году пара будет праздновать 30 годовщину в браке.

За период их совместной жизни были разные этапы – как безумная любовь, так и мысли о разводе. Пара задумывалась об этом после Евровидения-2004. Но за шаг до судьбоносного решения они изменили свое мнение.

Наступил этот день развода. Я возвращаюсь к нему и думаю, когда на меня нашло... Я говорю: "Саша, я не смогу это сделать". А он говорит: "Я не собираюсь никуда уходить". И все, мы закрыли этот вопрос, – рассказывала Руслан.



Звездные супруги / Фото из инстаграма звезд

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская была в браке с Евгением Паперным, от которого родила дочь Антонину. И вдруг она встретила любовь своей жизни. Это произошло в театре, когда пара играла в одном из мюзиклов. Виталий однажды оставил в гримерке для Ольги шоколадное сердце и записку: "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

Так они влюбились, а через 5 лет сыграли свадьбу. В этом году Ольга и Виталий будут праздновать 29 годовщину брака.



Звездные супруги / Фото из инстаграма звезд

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Маша и Тимур случайно пересеклись на набережной в Ялте. Парень тогда спросил у ведущей, или уже когда-то ее видел.

Я, звезда, кинематографично проткнула соломинкой коробку с яблочным соком, взяла трубочку в зубы, начала втягивать сок и при этом сказала: "Очень смешно",

– вспоминала Ефросинина.

Так между парой завязались отношения. Однако в один момент Тимур перестал ухаживать. Поэтому Маша проявила инициативу – и их отношения наладились, а впоследствии переросли в крепкий брак. В августе 2003 года пара поженилась, а в следующем году у них родилась дочь Нана.

После паузы в отношениях, что чуть не разлучила их, у супругов родился сын Александр. Сейчас они тоже переживают непростой период, ведь сейчас Тимур Хромаев – военнослужащий.



Звездные супруги / Фото из инстаграма звезд

Александр Педан и Инна Педан

Александр и Инна знакомы еще со школы, где они играли в КВН за разные команды. Судьба снова свела их в студенческие годы, когда Педан пригласил девушку на свидание. В этом году супруги отпразднуют 22 годовщину свадьбы. В браке у них родилась дочь Валерия и сын Марко.

За 20 лет семейной жизни неоднократно моя женщина спасала брак своей мудростью, – говорил шоумен в 2023.



Звездные супруги / Фото из инстаграма звезд