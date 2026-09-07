Сыграли свадьбу посреди поля: звезда фильма "КИЛЛХАУС" женился на известной актрисе

Актриса Дарья Творонович, получившая международное признание после роли в фильме "Валерия выходит замуж", вышла замуж за актера Дениса Капустина, снимавшегося в фильме "КИЛЛХАУС".

Ее муж сейчас служит в ВСУ. Фото с торжества Дарья опубликовала на своей странице в инстаграме.



Дарья Творонович и Денис Капустин поженились / Фото из инстаграма актрисы

Пара устроила свадьбу под открытым небом – посреди поля на холмах. Для гостей установили большой белый шатер, где расставили столы и организовали угощение.

Свадебную площадку украсили зеленью, полевыми цветами и подсолнухами. Во время торжества для молодоженов и гостей играли музыканты.



Дарья Творонович на своей свадьбе / Фото из инстаграма актрисы

Среди приглашенных были и коллеги молодоженов. На торжестве, в частности, заметили актера Ивана Билаша, снимавшегося в сериале "Тихая Нава", и Марию Стопник – звезду фильма "Я, Победа и Берлин".

Гости на свадьбе Дарьи Творонович и Дениса Капустина / Фото из инстаграма актрисы

Дарья Творонович и Денис Капустин также известны украинским зрителям благодаря работе в кино. Дарья, к тому же, работает в театре и поддерживает украинских военных, участвуя в благотворительных сборах на нужды ВСУ. Денис также работал в театре и кино в качестве актера и режиссера. Одной из его последних работ стала роль оператора БПЛА в фильме "КИЛЛХАУС". После работы над фильмом он решил поступить на военную службу именно по этой специальности. Сейчас Денис служит в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Сейчас я пилот экипажа тяжелых бомбардировщиков. "Вампир" – это такой гексакоптер. Он поднимает до 16 килограммов, поэтому в его компетенцию может входить как доставка провизии, какого-то необходимого снаряжения на позиции нашей пехоты, так и отработка с личным составом,

– рассказывал воин.

К слову, на днях также женился известный комик Роман Щербан.