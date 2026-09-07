Чоловік нині служить у ЗСУ. Фото зі святкування Дар'я опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.



Дар'я Творонович і Денис Капустін одружилися / Фото з інстаграму акторки

Пара влаштувала весілля просто неба – посеред поля на пагорбах. Для гостей встановили велике біле шатро, де розмістили столи та організували частування.

Весільний простір прикрасили зеленню, польовими квітами та соняшниками. Під час свята для молодят і гостей грали музиканти.



Дар'ї Творонович на своєму весіллі / Фото з інстаграму акторки

Серед запрошених були й колеги молодят. На святкуванні, зокрема, помітили актора Івана Білаша, який знімався у серіалі "Тиха Нава", та Марію Стопник – зірку фільму "Я, Побєда і Берлін".

Гості на весіллі Дар'ї Творонович і Дениса Капустіна / Фото з інстаграму акторки

Дар'я Творонович та Денис Капустін також відомі українським глядачам завдяки роботі в кіно. Дар'я до того ж працює в театрі та підтримує українських військових, долучаючись до благодійних зборів на потреби ЗСУ. Денис також працював у театрі та кіно як актор і режисер. Однією з його останніх робіт стала роль оператора БпЛА у фільмі "КІЛЛХАУС". Після роботи над стрічкою він вирішив долучитися до війська саме за цією спеціальністю. Нині Денис служить у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Зараз я пілот екіпажу важких бомберів. "Вампір" – це такий гексакоптер. Він підіймає до 16 кілограмів, тому в його компетенцію може входити як доставка провізії, якогось необхідного спорядження до позицій нашої піхоти, або це відпрацювання по особовому складу,

– розповідав воїн.

До слова, днями також одружився відомий комік Роман Щербан.