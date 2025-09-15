Денис Савенко был одним из самых популярных участников 15 сезона главного кулинарного шоу страны. После проекта парень продолжил развиваться в кулинарии, однако недавно его жизнь изменилась на 180 градусов.

В своем блоге парень сообщил, что покинул Украину и переехал в Прагу, где будет вместе со своей девушкой, пишет Show24 со ссылкой на видео в тиктоке Дениса.

Недавно на некоторое время Савенко исчез из своего блока, из-за чего его поклонники начали волноваться. Но несколько часов назад кулинар опубликовал ролик в котором все объяснил. Оказалось, что парень уехал из Украины. По его словам, решение далось ему трудно, но сейчас он находится в Праге.

Денис убеждает, что на это повлияло несколько причин.

Ему морально трудно было жить в Харькове. Повар говорит, что не может нормально функционировать под постоянными обстрелами.

В Праге живет и учится девушка кулинара.

В этом месте ему уже удалось найти перспективную работу.

Он также отметил, что и блог изменится. Теперь поклонники смогут видеть больше путешествий, профессиональную кухню, интересные идеи блюд, жизнь повара.

Денис Савенко объяснил, почему уехал из Украины: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что Денис смог выехать из Украины, ведь ему 21 год.

Напомним, что ранее правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны без ограничений на время действия военного положения.

А комментарии под видео разделились на две категории: первая – те, поддерживающие решение Савенко, вторые – которые недовольны таким поступком.

"Да, конечно, а другие мужчины, которые защищают сейчас наше государство, и семью автора, в том числе прямо супер стягивают все. А Денис уже не выдерживает чистить картошку в Харькове. Пусть удачи".

"А столько было слов про Украину, теперь все понятно .... Очень разочарован. "Морально не вывозишь" – смешно слышать. Сам из Харькова, вопрос, что нужно вывозить, не понимаю".

"Удачи тебе. Ты талантливый парень, молодец".

"Желаю успехов и вдохновения в чужой стране".

"Денис, не оставляй свое дело и всегда занимайся кухней, потому что ты настоящий повар".

