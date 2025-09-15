Денис Савенко був одним із найпопулярніших учасників 15 сезону головного кулінарного шоу країни. Після проєкту хлопець продовжив розвиватись у кулінарії, однак нещодавно його життя змінилось на 180 градусів.

У своєму блозі хлопець повідомив, що покинув Україну та переїхав до Праги, де буде разом зі своєю дівчиною, пише Show24 з посиланням на відео у тіктоці Дениса.

Нещодавно на певний час Савенко зник зі свого блоку, через що його шанувальники почали хвилюватись. Та декілька годин тому кулінар опублікував ролик у якому все пояснив. Виявилось, що хлопець виїхав з України. За його словами, рішення далось йому важко, але зараз він перебуває у Празі.

Денис переконує, що на це повпливало декілька причин.

Йому морально важко було жити у Харкові. Кухар каже, що не може нормально функціонувати під постійними обстрілами.

У Празі живе та навчається дівчина кулінара.

У цьому місці йому вже вдалось знайти перспективну роботу.

Він також зауважив, що і блог зміниться. Тепер шанувальники зможуть бачити більше подорожей, професійну кухню, цікаві ідеї страв, життя кухаря.

Денис Савенко пояснив, чому виїхав з України: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що Денис зміг виїхати з України, адже йому 21 рік.

Нагадаємо, що раніше уряд дозволив чоловікам від 18 до 22 років включно виїжджати з країни без обмежень на час дії воєнного стану.

А коментарі під відео розділились на дві категорії: перша – ті, що підтримують рішення Савенка, другі – які незадоволені таким вчинком.

"Так, звичайно, а інші чоловіки, які боронять зараз нашу державу, і родину автора, в тому числі прямо супер стягують все. А Денис вже не витримує чистити картоплю в Харкові. Нехай щастить".

"А стільки було слів про Україну, тепер все зрозуміло …. Дуже розчарований. "Морально не вивозиш" – смішно чути. Сам з Харкова, питання, що потрібно вивозити, не розумію".

"Удачі тобі. Ти талановитий хлопець, молодець".

"Бажаю успіхів і натхнення у чужій країні".

"Денис, не залишай свою справу і завжди займайся кухнею, бо ти справжній кухар".

