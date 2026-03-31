Это крик души, – дети Степана Гиги выпустили трогательную песню-посвящение отцу
- Дети Степана Гиги, Квитослава и Степан Гига-младший, выпустили песню-посвящение "Ты наш ангел" в память об отце.
- Песня была представлена на ютуб-канале Степана Гиги, а ее автором является Квитослава Гига.
28 марта во Дворце Спорта состоялся большой концерт-памяти народного артиста Украины Степана Гиги. На сцене выступили и его дети Квитослава Гига и Степан Гига-младший, которые посвятили отцу трогательную песню.
Ранее отрывок этого выступления появился на инстаграм-странице охранной компании "Крук", работавшей во время мероприятия. Теперь же Квитослава и Степан представили полную версию композиции и клип к ней.
Трек вышел на ютуб-канале Степана Гиги и называется "Ты наш ангел".
В композиции звучит слова:
Мы скучаем по тебе, как без тебя дальше идти
И пока бьется сердце, в нем будешь жить всегда
Чувствуем, что рядом хоть не с нами ты
Ты наш ангел, что ведет нас с высоты
Автором слов и музыки является Квитослава Гига.
В этой композиции – совместные воспоминания, благодарность и любовь, что не имеет границ. Это не просто песня – это крик души, благодарность и свет, который не угасает,
– отметили дети артиста.
Квитослава и Степан Гига-младший – "Ты наш ангел": смотрите видео онлайн
Что известно о детях Степана Гиги?
- Народный артист Украины был женат дважды. В первом браке у него родилась дочь Квитослава, которая еще в детстве увлеклась музыкой и впоследствии стала заслуженной артисткой Украины. Она воспитывает сына Даниэля, который также выбрал для себя певческую карьеру.
- Во втором браке с Галиной у певца родился сын Степан. Он долгое время выступал вместе с отцом, будучи гитаристом в его коллективе. Также он сольный проект SteveG. Между братом и сестрой – разница в десять лет.
- В последние дни жизни Степан Гига много общался с детьми. Квитослава и Степан были рядом с отцом до последнего.
- Музыкальное наследие Степан Гига завещал обоим детям, поэтому сегодня они имеют возможность исполнять его песни и продолжать его творческий путь.