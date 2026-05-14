Скрывает семью от лишних глаз: как выглядят дети Святослава Вакарчука
- Святослав Вакарчук воспитывает двоих детей – сына Ивана и дочь Соломию, которых родила Евгения Яцута в 2021 и 2022 годах.
- Артист признается, что дети помогают ему переживать войну, но из-за активной деятельности он мало времени проводит с семьей.
Об личной жизни Святослав Вакарчук не любит говорить, однако еще больше избегает публикаций с детьми и женой. Он считает, что личное должно оставаться там, где ему место.
Как известно, сегодня артист воспитывает двоих детей – сына Ивана и дочь Соломию, которых родила Евгения Яцута в 2021 и 2022 годах соответственно. Певец не показывает детей публике. Если это и случается, то чаще всего их лица скрыты.
Напомним, что бывшей возлюбленной исполнителя была Ляля Фонарева. Пара была вместе более 20 лет. У женщины была дочь от предыдущих отношений, однако Вакарчук принял ее как родную. Диана – так зовут девушку, получила хорошее образование, а в сети есть счастливые фото певца и названной дочери.
С рождением двух детей в отношениях с Евгенией жизнь певца изменилась. Он не скрывал, что именно дети помогают переживать ему войну и держаться на плаву.
Артист признавался, что мало времени проводит с семьей из-за активной волонтерской, концертной и творческой деятельности. В первые месяцы полномасштабного вторжения он вообще не мог видеться с ними, ведь полностью был сосредоточен на помощи ВСУ и концертах для военных.
В 2025 году Святослав Вакрчук дал эксклюзивный комментарий 24 Каналу. Он откровенно рассказал, какую музыку слушают его дети.
Они любят много наших песен. Иван очень любит песню "911". Я об этом говорил, когда открыли знаменитый сбор с Badstreet Boys. Это его любимая песня. И теперь он не только оригинальное видео смотрит, а еще и это. Говорит: "Включи, пожалуйста". Раз 10 подряд. Плюс он ее пробует играть на пианино,
– поделился Вакарчук.
Лидер "Океана Эльзы" добавил, что Соломия любит те же песни, что и брат, ведь у нее просто "нет выбора". Она подражает Ивану, ведь он – старший брат. Певец добавил, что дети также любит детский альбом Марии Бурмаки.
В прошлом году вышел документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Наша редакция была на допремьерном показе ленты, где Вакарчук рассказал о своих детях и жене Евгении Яцуте.
Она (жена – 24 Канал) появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях,
– сказал лидер ОЕ в фильме.
А не рассказывает он публично о семье, потому что не хочет "быть в тренде и показывать все", но иногда появляется желание поделиться сокровенным.