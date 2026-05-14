Как известно, сегодня артист воспитывает двоих детей – сына Ивана и дочь Соломию, которых родила Евгения Яцута в 2021 и 2022 годах соответственно. Певец не показывает детей публике. Если это и случается, то чаще всего их лица скрыты. В день рождения лидера группы "Океан Эльзы" 24 Канал покажет редкие фото потомков Вакарчука.

Напомним, что бывшей возлюбленной исполнителя была Ляля Фонарева. Пара была вместе более 20 лет. У женщины была дочь от предыдущих отношений, однако Вакарчук принял ее как родную. Диана – так зовут девушку, получила хорошее образование, а в сети есть счастливые фото певца и названной дочери.

Святослав Вакарчук с экс-женой и дочерью / Фото из инстаграма певца

С рождением двух детей в отношениях с Евгенией жизнь певца изменилась. Он не скрывал, что именно дети помогают переживать ему войну и держаться на плаву.

Сын и дочь Вакарчука / Скриншот из инстаграма

Артист признавался, что мало времени проводит с семьей из-за активной волонтерской, концертной и творческой деятельности. В первые месяцы полномасштабного вторжения он вообще не мог видеться с ними, ведь полностью был сосредоточен на помощи ВСУ и концертах для военных.

Сын и дочь Святослава Вакарчука / Фото из инстаграма музыканта

В 2025 году Святослав Вакрчук дал эксклюзивный комментарий 24 Каналу. Он откровенно рассказал, какую музыку слушают его дети.

Они любят много наших песен. Иван очень любит песню "911". Я об этом говорил, когда открыли знаменитый сбор с Badstreet Boys. Это его любимая песня. И теперь он не только оригинальное видео смотрит, а еще и это. Говорит: "Включи, пожалуйста". Раз 10 подряд. Плюс он ее пробует играть на пианино,

– поделился Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" добавил, что Соломия любит те же песни, что и брат, ведь у нее просто "нет выбора". Она подражает Ивану, ведь он – старший брат. Певец добавил, что дети также любит детский альбом Марии Бурмаки.

В прошлом году вышел документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма". Наша редакция была на допремьерном показе ленты, где Вакарчук рассказал о своих детях и жене Евгении Яцуте.

Она (жена – 24 Канал) появилась в моем сердце в самый сложный период моей жизни и спасла меня на самом деле. Знакомство с Женей полностью изменило мою жизнь. Это вылилось в моих детей и продолжает выливаться в моих песнях,

– сказал лидер ОЕ в фильме.

Святослав Вакарчук с женой и детьми / Фото 24 Канала, сделано в кинотеатре

Святослав Вакарчук с детьми / Фото 24 Канала, сделано в кинотеатре

А не рассказывает он публично о семье, потому что не хочет "быть в тренде и показывать все", но иногда появляется желание поделиться сокровенным.