Летние каникулы закончились, и сегодня, 1 сентября, маленькие украинцы пошли в школу. Среди них были и дети знаменитостей: певиц, актеров, телеведущих и других селебрити.

Где учатся дети украинских звезд и как они провели этот день – смотрите в материале Show 24.

Оля Цибульская

Сын певицы Нестор в этом году пошел в пятый класс. "Мы гордимся тобой", – написала Ольга под совместным фото с парнем в школьном дворе.

Тарас и Елена Тополя

Семья артистов сегодня отвела в школу своих двух сыновей – 12 летнего Романа и 9 летнего Марка. В то же время их дочь Маша еще ходит в детский сад. Ей сейчас 5 лет.

Светлана Тарабарова

Старший сын исполнительницы Иван учится в частной международной школе-лицее "Гимназия А+" в Киеве.

Первый раз во второй класс. Всем школьникам желаем спокойного учебного года и знаний, ведь знания это сила,

– отметила Тарабарова.

Дмитрий Монатик

Певец с женой Ириной также отвел в школу старших сыновей – Даниила и Платона. Ребята учатся в частной "Новопечерской школе" в Киеве.

Наталья Могилевская

В то же время старшая дочь артистки поехала в лицей получать профессию. Правда, пока Могилевская не рассекретила, какую именно специальность выбрала София.

Григорий Решетник

Трое сыновей телеведущего, как и дети Монатика, учатся в "Новопечерской школе".

Поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем детям и родителям легкого учебного года! И пусть этот год принесет мир Украине,

– отметила семья Решетников.

Наталка Карпа

Певица, в свою очередь, отвела дочь Злату в первый класс. Девочка будет учиться во Львове в лицее "Эколенд".

Имеем замечательную школу и учительницу Валентину, и полное желание познавать все новое и интересное,

– подчеркнула звездная мама.

Ксения Мишина

Сын актрисы Платон учится в частной Креативной Международной Детской Школе полного дня. Они вместе побывали на первом звонке в Киеве.

Александр Педан

В КМДШ также учится сын телеведущего. Марк в этом году пошел в третий класс.