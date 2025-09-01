Укр Рус
1 вересня, 13:00
Монатік, Могилевська та інші відвели дітей на перше вересня: де навчаються діти зірок

Софія Хомишин
Основні тези
  • Діти багатьох українських зірок, таких як Монатік, Могилевська, Решетнік та інші, пішли до шкіл у Києві та Львові.
  • Батьки висловлювали побажання щодо успішного навчального року, знань та миру в Україні, підкреслюючи важливість освіти для своїх дітей.

Літні канікули закінчилися, і сьогодні, 1 вересня, маленькі українці пішли до школи. Серед них були й діти знаменитостей: співачок, акторів, телеведучих та інших селебриті.

Де навчаються діти українських зірок і як вони провели цей день – дивіться в матеріалі Show 24.

Оля Цибульська 

Син співачки Нестор цьогоріч пішов у п'ятий клас. "Ми пишаємось тобою", – написала Ольга під спільним фото з хлопцем у шкільному дворі.

Тарас та Олена Тополя 

Родина артистів сьогодні відвела до школи своїх двох синів – 12 річного Романа та 9 річного Марка. Водночас їхня донечка Марійка ще ходить в дитячий садок. Їй зараз 5 років. 

Світлана Тарабарова 

Старший син виконавиці Іван навчається в приватній міжнародній школі-ліцеї "Гімназія А+" в Києві.

Перший раз у другий клас. Всім школярам бажаємо спокійного навчального року та знань, адже знання це сила,
– зазначила Тарабарова.

Дмитро Монатік 

Співак з дружиною Іриною також відвів до школи старших синів – Данила і Платона. Хлопці навчаються в приватній "Новопечерській школі" у Києві. 

Наталія Могилевська 

Водночас старша донька артистки поїхала в ліцей здобувати професію. Щоправда, поки Могилевська не розсекретила, яку саме спеціальність обрала Софія. 

Григорій Решетник 

Троє синів телеведучого, як і діти Монатіка, навчаються в "Новопечерській школі". 

Вітаємо усіх з Днем Знань. Бажаємо дітям і батькам легкого навчального року! Та нехай цей рік принесе мир Україні,
– зазначила родина Решетників. 

Наталка Карпа 

Співачка, своєю чергою, відвела донечку Злату в перший клас. Дівчинка навчатиметься у Львові в ліцеї "Еколенд".

Маємо чудову школу та вчительку пані Валентину, і повне бажання пізнавати все нове та цікаве,
– підкреслила зіркова матуся. 

Ксенія Мішина 

Син акторки Платон навчається у приватній Креативній Міжнародній Дитячій Школі повного дня. Вони разом побували на першому дзвонику в Києві. 

Олександр Педан 

У КМДШ також навчається сина телеведучого. Марк цьогоріч пішов у третій клас. 