Уже выше мамы: бывшая жена Виталия Кличко показала детей на редких снимках

Дети мэра Киева Виталия Кличко – редкие гости в соцсетях, ведь семья отдает предпочтение приватности и держится в стороне от публичной жизни. Впрочем, на днях появился прекрасный повод увидеть, как выросли наследники главы столицы.

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова поделилась в инстаграме трогательными снимками со встречи с младшими детьми. На кадрах семья наслаждается теплым семейным днем за границей, прогуливаясь и обнимаясь.

Улыбающаяся мама позирует рядом с 23-летней Елизаветой-Викторией и 21-летним Максимом, которые уже значительно превзошли ее в росте. Точное место своей прогулки Егорова решила оставить в тайне.



Наталья Егорова с дочерью от Кличко / фото из инстаграма



Наталья Егорова с сыном от Кличко / фото из инстаграма

Старший сын бывших супругов, Егор-Даниэль, на этот раз не попал в семейные кадры. Известно, что парень получал образование в Лондоне по специальности "бизнес-менеджмент" и в настоящее время продолжает строить свою жизнь и карьеру за границей.

Напомним, брак Виталия Кличко и Натальи Егоровой продлился 25 лет, в нем родилось трое детей. После развода Наталья устроила свою жизнь в Германии. Ранее мэр столицы неоднократно говорил, что им удалось сохранить дружеские отношения, а сам он постоянно на связи с детьми и старается видеться с ними при первой же возможности.

Не только дети Виталия Кличко живут за границей. Узнайте, дети каких звезд растут за пределами Украины.