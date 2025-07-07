Объявили имена креативного продюсера и режиссера-постановщика Нацотбора на Детское Евровидение

Организаторы Национального отбора на Детское Евровидение-2025 объявили имена креативного продюсера и режиссера-постановщика. К команде песенного конкурса присоединились Антон Пожидаев и Даниил Демехин.

Антон Пожидаев станет креативным продюсером и режиссером Национального отбора, а Даниил Демехин – режиссером-постановщиком и хореографом. Сообщает Show 24 со ссылкой на Суспільне Культура.

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Антон Пожидаев работал со многими украинскими артистами: Светланой Тарабаровой, Skylerr, Cheev, Tayanna, Dj Probass & Hard. Также клипмейкер снял семь видеоработ для Анны Тринчер.

Этот конкурс – о будущем. О нации, которая умеет не только бороться, но и мечтать и достигать. Мне важно, чтобы через каждый визуальный образ, сцену, свет, музыку мы смогли показать Европе не только талант украинских детей, но и силу культуры, которую они несут,

– поделился Пожидаев.

Даниил Демехин был главным хореографом Национального отбора на Детское Евровидение в 2023-2024 годах. Кроме того, был постановщиком шоуномеров для премий "Музыкальная платформа" и Muzvar Awards, а также "Большого Весеннего концерта"; сотрудничал с Monatik, Tvorchi, Светланой Тарабаровой, Анной Тринчер, Parfeniuk.

Для меня важно помочь нашим участникам не просто достойно представить Украину на международной сцене, а поразить весь мир, одержать победу и привезти ее домой, в Украину. И я сделаю для этого все возможное и даже невозможное,

– сказал Демехин.

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