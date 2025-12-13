Детское Евровидение-2025: какое место заняла Украина

София выступала под номером 6. Об этом сообщает 24 Канал.

София Нерсесян родилась 11 августа 2015 года. Она родом из Киева. Мама артистки из Украины, а отец – из Армении, поэтому сердце девочки принадлежит двум культурам.

Музыкальный талант передался Софии от отца и дедушки. Она обладает очень редким голосом – вторым альтом.

Во время полномасштабного вторжения Нерсесян активно волонтерит. Девочка уже передала на нужды украинских защитников и защитниц миллионы гривен.