Детское Евровидение-2025: какое место заняла Украина
13 декабря в Тбилиси, столице Грузии, прошло Детское Евровидение-2025. Украину представляла 10-летняя София Нерсесян из Киева. На сцене песенного конкурса она представила композицию "Мотанка" и заняла 2 место.
София выступала под номером 6. Об этом сообщает 24 Канал.
Кто такая София Нерсесян?
София Нерсесян родилась 11 августа 2015 года. Она родом из Киева. Мама артистки из Украины, а отец – из Армении, поэтому сердце девочки принадлежит двум культурам.
Музыкальный талант передался Софии от отца и дедушки. Она обладает очень редким голосом – вторым альтом.
Во время полномасштабного вторжения Нерсесян активно волонтерит. Девочка уже передала на нужды украинских защитников и защитниц миллионы гривен.
На сцене международного песенного конкурса артистка пела о мощном украинском обереге – мотанку, которую матери передают своим детям при рождении.