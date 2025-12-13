Дитяче Євробачення-2025: яке місце посіла Україна
13 грудня у Тбілісі, столиці Грузії, пройшло Дитяче Євробачення-2025. Україну представляла 10-річна Софія Нерсесян з Києва.
У фіналі пісенному конкурсу вона здобула 2 місце, передає 24 Канал.
До теми Софія Нерсесян – представниця України на Дитячому Євробаченні-2025: біографія маленької артистки
На сцені Дитячого Євробачення-2025 Софія представляла Україну з піснею "Мотанка".
За свій виступ юна українка отримала 177 балів від суддів та глядачів.
Хто така Софія Нерсесян?
Софія Нерсесян народилася 11 серпня 2015 року. Вона родом з Києва. Мама артистки з України, а батько – з Вірменії, тож серце дівчинки належить двом культурам.
Музичний талант передався Софії від батька та дідуся. Вона володіє дуже рідкісним голосом – другим альтом.
Під час повномасштабного вторгнення Нерсесян активно волонтерить. Дівчинка вже передала на потреби українських захисників і захисниць мільйони гривень.
На сцені міжнародного пісенного конкурсу артистка співала про потужний український оберіг – мотанку, яку матері передають своїм дітям при народженні.