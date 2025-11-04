Под каким номером Украина выступит на Детском Евровидении-2025

Организаторы Детского Евровидения-2025 объявили порядок выступлений стран-участниц в финале песенного конкурса. Представительница от Украины София Нерсесян выйдет на сцену под номером 6.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Детского Евровидения. Порядок выступлений определили путем жеребьевки.

Детское Евровидение-2025: порядок выступлений стран-участниц

Мальта Азербайджан Хорватия Сан-Марино Армения Украина Ирландия Нидерланды Польша Северная Македония Черногория Италия Португалия Испания Грузия Кипр Франция Албания

Напомним, Детское Евровидение-2025 состоится 13 декабря в Тбилиси. В прошлом году победу на песенном конкурсе одержал представитель Грузии Андрея Путкарадзе. Он выступал с песней To My Mom.

Что известно о Софии Нерсесян?