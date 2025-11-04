Под каким номером Украина выступит на Детском Евровидении-2025
- София Нерсесян из Украины выступит под номером 6 на Детском Евровидении-2025.
- Детское Евровидение-2025 состоится 13 декабря в Тбилиси.
Организаторы Детского Евровидения-2025 объявили порядок выступлений стран-участниц в финале песенного конкурса. Представительница от Украины София Нерсесян выйдет на сцену под номером 6.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Детского Евровидения. Порядок выступлений определили путем жеребьевки.
Смотрите также О чем песня "Мотанка", с которой Украина поедет на Детское Евровидение-2025
Детское Евровидение-2025: порядок выступлений стран-участниц
- Мальта
- Азербайджан
- Хорватия
- Сан-Марино
- Армения
- Украина
- Ирландия
- Нидерланды
- Польша
- Северная Македония
- Черногория
- Италия
- Португалия
- Испания
- Грузия
- Кипр
- Франция
- Албания
Напомним, Детское Евровидение-2025 состоится 13 декабря в Тбилиси. В прошлом году победу на песенном конкурсе одержал представитель Грузии Андрея Путкарадзе. Он выступал с песней To My Mom.
Что известно о Софии Нерсесян?
София Нерсесян победила в финале Национального отбора на Детское Евровидение-2025, который состоялся 12 октября. От жюри певица получила 5 баллов, а от зрителей – 6.
Нерсесян представит Украину на конкурсе с песней "Мотанка". Юная артистка поет о мощном украинском обереге, который при рождении дети получают от матерей.
Софии – 10 лет, она родом из Киева. Отец певицы из Армении, а мать – из Украины.
Нерсесян имеет редкий голос – второй альт.
За время полномастабного вторжения девочка передала на помощь военным более 13 миллионов гривен, однако останавливаться она не собирается.