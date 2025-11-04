Укр Рус
Під яким номером Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025
4 листопада, 15:16
2

Під яким номером Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025

Марія Примич
Основні тези
  • Софія Нерсесян з України виступить під номером 6 на Дитячому Євробаченні-2025.
  • Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня в Тбілісі.

Організатори Дитячого Євробачення-2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць у фіналі пісенного конкурсу. Представниця від України Софія Нерсесян вийде на сцену під номером 6.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Дитячого Євробачення. Порядок виступів визначили шляхом жеребкування.

Дивіться також Про що пісня "Мотанка", з якою Україна поїде на Дитяче Євробачення-2025

Дитяче Євробачення-2025: порядок виступів країн-учасниць

  1. Мальта
  2. Азербайджан
  3. Хорватія
  4. Сан-Марино
  5. Вірменія
  6. Україна
  7. Ірландія
  8. Нідерланди
  9. Польща
  10. Північна Македонія
  11. Чорногорія
  12. Італія
  13. Португалія
  14. Іспанія
  15. Грузія
  16. Кіпр
  17. Франція
  18. Албанія

Нагадаємо, Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі. Торік перемогу на пісенному конкурсі здобув представник Грузії Андрія Путкарадзе. Він виступав з піснею To My Mom.

Що відомо про Софію Нерсесян?

  • Софія Нерсесян перемогла у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025, який відбувся 12 жовтня. Від журі співачка отримала 5 балів, а від глядачів – 6.

  • Нерсесян представить Україну на конкурсі з піснею "Мотанка". Юна артистка співає про потужний український оберіг, який при народженні діти отримують від матерів.

  • Софії – 10 років, вона родом із Києва. Батько співачки з Вірменії, а матір – з України. 

  • Нерсесян має рідкісний голос – другий альт.

  • За час повномастабного вторгення дівчинка передала на допомогу військовим понад 13 мільйонів гривень, однак зупинятися вона не збирається. 