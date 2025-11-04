Під яким номером Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025
- Софія Нерсесян з України виступить під номером 6 на Дитячому Євробаченні-2025.
- Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня в Тбілісі.
Організатори Дитячого Євробачення-2025 оголосили порядок виступів країн-учасниць у фіналі пісенного конкурсу. Представниця від України Софія Нерсесян вийде на сцену під номером 6.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Дитячого Євробачення. Порядок виступів визначили шляхом жеребкування.
Дивіться також Про що пісня "Мотанка", з якою Україна поїде на Дитяче Євробачення-2025
Дитяче Євробачення-2025: порядок виступів країн-учасниць
- Мальта
- Азербайджан
- Хорватія
- Сан-Марино
- Вірменія
- Україна
- Ірландія
- Нідерланди
- Польща
- Північна Македонія
- Чорногорія
- Італія
- Португалія
- Іспанія
- Грузія
- Кіпр
- Франція
- Албанія
Нагадаємо, Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі. Торік перемогу на пісенному конкурсі здобув представник Грузії Андрія Путкарадзе. Він виступав з піснею To My Mom.
Що відомо про Софію Нерсесян?
Софія Нерсесян перемогла у фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025, який відбувся 12 жовтня. Від журі співачка отримала 5 балів, а від глядачів – 6.
Нерсесян представить Україну на конкурсі з піснею "Мотанка". Юна артистка співає про потужний український оберіг, який при народженні діти отримують від матерів.
Софії – 10 років, вона родом із Києва. Батько співачки з Вірменії, а матір – з України.
Нерсесян має рідкісний голос – другий альт.
За час повномастабного вторгення дівчинка передала на допомогу військовим понад 13 мільйонів гривень, однак зупинятися вона не збирається.