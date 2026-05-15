Когда и где состоится Детское Евровидение-2026

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Детское Евровидение-2026 будет принимать Мальта. Песенный конкурс состоится 24 октября на площадке MFCC в поселке Та-Кали.

Об этом говорится на сайте Европейского вещательного союза. Организатором Детского Евровидения-2026 станет национальная телерадиокомпания Мальты Public Broadcasting Services

Песенный конкурс возвращается в Мальту впервые с 2016 года. Тогда он проходил в столице – Валетте. Public Broadcasting Services также организовывал Детское Евровидение в 2014-м в городе Марса.

Организаторы приглашают поклонников "объединиться для уникального праздника, где средиземноморские традиции и будущее музыки объединятся под одним небом".

Мальта – одна из самых успешных стран в истории Детского Евровидения. Она выигрывала конкурс дважды: в 2013 году победила Гая Кауки с песней The Start, а в 2015-м – Дестини Чукуньере с треком Not My Soul.

Мальта имеет исключительный послужной список на конкурсе, не только с точки зрения успехов на сцене, но и как ведущий вещатель, который понимает, как создать событие мирового класса для молодых исполнителей. Мы уверены, что PBS снова представит зрелищное шоу, которое воплотит креативность, разнообразие и дух, лежащих в основе Детского Евровидения,

– сказал директор Евровидения Мартин Грин.

Напомним! Сейчас в Вене продолжается взрослое Евровидение. Уже завтра, 16 мая, состоится гранд-финал, в котором выступит и представительница Украины LELÉKA с песней Ridnym. Она выйдет на сцену седьмой.

Что известно о Детском Евровидении-2025?

В прошлом году Детское Евровидение принимала Грузия после победы Андрея Путкарадзе с композицией To My Mom. Песенный конкурс состоялся в Тбилиси, участие в нем приняли 18 стран.

На конкурс вернулись Хорватия, Черногория и Азербайджан, а Эстония и Германия отказались от участия. Победу одержала представительница Франции Лу Делез с песней Ce monde.

Серебряным призером стала София Нерсесян из Украины, которая представила песню "Мотанка".